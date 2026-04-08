Paus Leo XIV Tegaskan, Ancaman AS Terhadap Iran Tidak Bisa Diterima

Donald Trump . (AP/Manuel Balce Ceneta)
JawaPos.com - Ancaman Donald Trump yang akan meluluhlantakan semua peradaban Iran mendapat rekasi keras dari berbagai pihak. Paus Leo XIV mengatakan, ancaman yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran “tidak bisa diterima”.
"Hari ini, seperti yang kita semua ketahui, ada ancaman terhadap seluruh rakyat Iran. Dan ini benar-benar tidak dapat diterima!” kata Paus Leo kepada wartawan di luar Roma, Selasa (7/4), dikutip dari Antara, Rabu (8/6).
“Tentu ada masalah hukum internasional di sini, tetapi lebih dari itu, ini adalah pertanyaan moral yang menyangkut kebaikan rakyat secara keseluruhan," ujar Paus asal Amerika itu.
Paus Leo mengatakan konflik di Timur Tengah "tidak menyelesaikan apa pun," melainkan malah memicu krisis ekonomi dan energi.
Mendesak pihak-pihak yang berseteru untuk kembali ke meja perundingan, dia memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil bertentangan dengan hukum internasional.
"Mari kita ingat, terutama, orang-orang yang tidak bersalah: anak-anak, orang tua, orang sakit… begitu banyak orang yang telah menjadi, atau akan menjadi, korban dari peperangan yang terus berlanjut ini,” tutur pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.
“Serangan terhadap infrastruktur sipil bertentangan dengan hukum internasional, dan itu juga merupakan tanda kebencian, perpecahan, dan kehancuran yang mampu dilakukan manusia," ujarnya, menambahkan.
Sebelumnya, Trump mengancam akan menghancurkan “seluruh peradaban” Iran.
Ia juga mengancam akan mengebom pembangkit listrik dan jembatan di seluruh Iran jika Teheran gagal membuka kembali Selat Hormuz dan mencapai kesepakatan pada Selasa pukul 20.00 malam EDT atau Rabu pukul 07.00 pagi WIB.
