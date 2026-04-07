Trump Akui Pihaknya Meledakkan Pesawat untuk Selamatkan Pilot dari Kepungan Pasukan Iran

JawaPos.com - Militer AS meledakkan beberapa pesawat tua sebagai bagian dari operasi yang bertujuan menyelamatkan pilot melontarkan diri dari pesawat di Iran. Ihwal hal ini diakui oleh Presiden AS Donald Trump.
"Kami meledakkan pesawat-pesawat tua itu. Kami meledakkannya hingga berkeping-keping, karena kami memiliki peralatan di pesawat-pesawat itu yang, jujur saja, ingin kami bawa, tetapi saya rasa tidak ada gunanya menghabiskan empat jam lagi di sana," kata Trump dilansir dari Antara, Selasa (7/4).
"Jadi kami tidak menginginkan siapa pun; kami memiliki peralatan terbaik di dunia. Kami tidak ingin siapa pun memeriksa peralatan anti-pesawat dan peralatan kami lainnya," imbuhnya.
Pada Jumat, media AS melaporkan bahwa AS telah meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran menyusul jatuhnya pesawat tempur-pengebom supersonik F-15E Strike Eagle di atas wilayah Iran.
Salah satu dari dua pilot segera ditemukan. Trump kemudian mengumumkan bahwa pilot kedua dari jet F-15E Amerika yang ditembak jatuh di Iran telah diselamatkan dan dalam keadaan aman.
Menurut presiden, puluhan pesawat AS turut serta dalam operasi penyelamatan tersebut.
Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai menyerang sasaran di Iran, termasuk Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
Iran melakukan serangan balasan di wilayah Israel, serta sasaran militer AS di Timur Tengah.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven