Antara
07 April 2026, 20.27 WIB

Kata Trump, Lebih Baik AS yang Pungut Tarif Lintas Selat Hormuz daripada Iran

Presiden AS Donald Trump pada Senin (6/4), mengatakan, lebih baik AS yang memungut biaya melintas kepada kapal-kapal yang berlayar melewati Selat Hormuz.

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (6/4), mengatakan, lebih baik AS yang memungut biaya melintas kepada kapal-kapal yang berlayar melewati Selat Hormuz daripada Iran yang melakukannya.

"Bagaimana kalau kita saja yang memungut biaya lintasnya? ... Saya pikir kita saja yang melakukannya daripada mereka (Iran)," kata Trump merespons pertanyaan wartawan tentang kemungkinan Iran menetapkan tarif kepada kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.

"Kami punya konsepnya dimana kami yang memungut biaya," ucap Presiden AS, menambahkan.

Pada akhir Maret, Alaeddin Boroujerdi, anggota komisi keamanan nasional dan politik luar negeri di Parlemen Iran, mengatakan pihaknya berencana menetapkan aturan pelayaran baru di Selat Hormuz.

Dalam aturan baru itu, Teheran akan menjamin keamanan pelayaran bagi kapal-kapal, tetapi dengan biaya transit diberlakukan. Tidak ada kapal yang akan dapat melewati Selat Hormuz tanpa izin dari Iran, kata dia.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di kalangan rakyat sipil.

Teheran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik Amerika yang berada di seantero Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Akibat ketegangan tersebut, lalu lintas perkapalan di Selat Hormuz, rute kunci untuk suplai minyak dan LPG dari kawasan Teluk ke pasar global, berhenti total. Dampaknya, banyak negara mengalami kenaikan harga bahan bakar.

Sumber: Sputnik

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Negosiasi dengan Iran, Trump: Pembukaan Selat Hormuz Prioritas Utama - Image
Energi

Negosiasi dengan Iran, Trump: Pembukaan Selat Hormuz Prioritas Utama

07 April 2026, 15.58 WIB

Anwar Ibrahim telepon Presiden Iran, 1 Kapal Malaysia Diizinkan Lewati Selat Hormuz - Image
Internasional

Anwar Ibrahim telepon Presiden Iran, 1 Kapal Malaysia Diizinkan Lewati Selat Hormuz

07 April 2026, 15.43 WIB

Iran Pasang Syarat: Selat Hormuz Dibuka Jika Kerugian Perang Diganti - Image
Internasional

Iran Pasang Syarat: Selat Hormuz Dibuka Jika Kerugian Perang Diganti

07 April 2026, 04.59 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

