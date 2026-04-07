Israel Klaim Hancurkan Jantung Petrokimia Iran, Serangan ke South Pars Picu Ancaman Balasan Energi

JawaPos.com - Serangan terbaru Israel terhadap sektor energi Iran memasuki babak baru setelah fasilitas petrokimia terbesar negara itu di kawasan South Pars, dihantam dan diklaim mengalami kerusakan besar.

Serangan ini dinilai sebagai upaya langsung untuk melumpuhkan 'urat nadi' ekonomi Iran.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan bahwa militernya telah melancarkan serangan kuat ke kompleks petrokimia di Asaluyeh, pusat industri yang menopang sekitar 50 persen produksi petrokimia Iran.

South Pars gas field sendiri merupakan ladang gas terbesar yang diketahui di dunia dan menjadi tulang punggung energi Iran, berbagi wilayah dengan Qatar.

Kompleks di wilayah Pars tersebut memainkan peran vital dalam ekspor energi Iran.

Katz menyebut serangan ini sebagai pukulan ekonomi berat' karena dua fasilitas utama yang diserang disebut menyumbang sekitar 85 persen ekspor petrokimia Iran.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa fasilitas tersebut telah dihancurkan dalam operasi militer yang lebih luas.

“Kami secara sistematis menghilangkan mesin uang Garda Revolusi,” ujar Netanyahu, merujuk pada Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Ia menambahkan, Israel tidak hanya menargetkan fasilitas industri, tetapi juga personel dan tokoh penting dalam struktur militer Iran.