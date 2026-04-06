Trump Sesumbar Lagi, Ancam Serang Jembatan dan Pembangkit Listrik Milik Iran

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan militer lebih lanjut pada infrastruktur penting milik Iran.

Dia menyebut, jembatan dan pembangkit listrik akan menjadi target serangan berikutnya.

"Militer kita, yang terkuat dan paling kuat (sejauh ini!) di mana pun di dunia, bahkan belum mulai menghancurkan apa yang tersisa di Iran. Jembatan berikutnya, lalu Pembangkit Listrik! Kepemimpinan rezim baru tahu apa yang harus dilakukan, dan harus dilakukan dengan cepat!" tulis Trump di platform media sosialnya Truth Social seperti dikutip dari Anadolu, Senin (6/4).

Pernyataan itu muncul sehari setelah Trump berpidato kepada publik AS mengenai Operasi Epic Fury yang dimulai pada 28 Februari.

"Kita akan menghantam mereka dengan sangat keras selama dua hingga tiga minggu ke depan. Kita akan membawa mereka kembali ke Zaman Batu, tempat mereka seharusnya berada," kata Trump dalam pidato tersebut.

Sementara itu, Trump menyatakan bahwa Iran harus membuka kembali akses di Selat Hormuz. Jika tidak, negara tersebut akan menghadapi penderitaan yang berkepanjangan.

Situasi di kawasan semakin memanas setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer ke Iran pada 28 Februari.

Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Teheran meluncurkan serangan menggunakan drone dan rudal yang menyasar Israel, serta sejumlah negara seperti Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi penempatan aset militer AS.