Sekolah Rakyat Mulai Difungsikan, Menteri PU: Komitmen Nyata Pemerintah Perkuat Kualitas SDM

Salah satus Sekolah Rakyat (SR) yang dibangun PT Nindya Karya (Persero) yang telah selesai pembangunannya dan siap difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. (Istimewa).
JawaPos.com - Penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terus digarap sebagai salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul serta mendukung pemerataan akses pendidikan," Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengenai pembangunan Sekolah Rakyat.
Pembangunan sekolah rakyat sebagian besar telah selesai dan siap difungsikan menyambut peserta didik baru Tahun Ajaran 2026/2027. PT Nindya Karya (Persero), menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah menggarap pembangunanan Sekolah Rakyat.
Sejumlah gedung Sekolah Rakyat yang sebelumnya berada dalam tahap konstruksi kini telah berubah menjadi ruang belajar yang siap mendukung proses belajar mengajar.
Penyelesaian Sekolah Rakyat Tahap II yang dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) tersebar 20 wilayah di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. Proyek tersebut meliputi Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tual, serta Kabupaten Maluku Tengah.
Persebaran pembangunan ini mencerminkan komitmen Nindya Karya dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang merata, termasuk menjangkau kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sehingga semakin banyak anak Indonesia memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak.
Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah, menekankan bahwa dimulainya kegiatan MPLS menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami bersyukur pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi amanah pemerintah kini telah memasuki tahap pemanfaatan. Keberhasilan proyek ini bukan hanya diukur dari rampungnya konstruksi, tetapi dari manfaat yang terus dirasakan peserta didik.
Bagi PT Nindya Karya (Persero), kata Firmansyah, keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung program strategis nasional. Tidak hanya menghadirkan bangunan yang selesai tepat waktu dan berkualitas, perusahaan juga memastikan setiap fasilitas siap digunakan sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sejak hari pertama kegiatan belajar mengajar dimulai.
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