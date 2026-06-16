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Selasa, 16 Juni 2026 | 22.55 WIB

PTPP Garap Tol Akses Patimban Paket 1, Progres Capai 55,71 persen

PTPP tengah fokus menyelesaikan proyek pembangunan Akses Jalan Tol Patimban Paket 1 yang berlokasi di Subang, Jawa Barat/(Istimewa). - Image

PTPP tengah fokus menyelesaikan proyek pembangunan Akses Jalan Tol Patimban Paket 1 yang berlokasi di Subang, Jawa Barat/(Istimewa).

JawaPos.com – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP terus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur nasional. Saat ini, PTPP tengah fokus menyelesaikan proyek pembangunan Akses Jalan Tol Patimban Paket 1 yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Berdasarkan data terbaru yang dilihat dari media sosial instagram resmi PT PP, progres pembangunan jalan tol tersebut kini telah mencapai 55,71 persen. 

"Hingga saat ini progress update pekerjaannya sudah mencapai 55,71%," tulis keterangan video dikutip melalui instagram @ptpp, Selasa (16/6).

Proyek ini direncanakan akan membentang sepanjang 7,69 kilometer dan akan menjadi penghubung utama antara Pelabuhan Patimban dengan jaringan infrastruktur eksisting, yaitu Jalur Pantura dan Tol Trans Jawa.

Kehadiran akses jalan tol ini dinilai sangat krusial. Pasalnya, jalan tol ini dirancang untuk mampu menampung hingga 100.000 kendaraan berat setiap harinya. Dengan kapasitas tersebut, efisiensi distribusi logistik dari dan menuju pelabuhan diharapkan dapat meningkat signifikan.

Selain dampak langsung pada kelancaran arus barang, tol akses Patimban ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat.

Kawasan industri besar seperti Cikarang, Cibitung, dan Karawang diprediksi akan semakin kompetitif dan menarik bagi para investor dengan adanya kemudahan akses transportasi ini.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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