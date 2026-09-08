Umumkan Pernikahan, Pemeran Penthouse Yoon Jong Hoon dan Han Eun Seo Curi Perhatian

JawaPos.com - Telah membintangi banyak drama seperti Penthouse, aktor Korea Yoon Jong Hoon dan Han Eun Seo kabarnya akan menikah dalam waktu dekat loh.

Dikutip dari Soompi, Selasa (8/9), tak lama, agensi Yoon Jong Hoon, YK Mediaplus, mengumumkan bahwa kedua aktor tersebut akan menikah pada tanggal 1 November.

Seperti yang diketahui, keduanya pertama kali berkenalan saat tampil bersama dalam drama SBS Return, yang tayang pada tahun 2018.

Keduanya juga memutuskan mulai berpacaran dan, setelah beberapa tahun bersama, kini bersiap untuk menikah.

Mengenai berita pernikahan tersebut, Yoon Jong Hoon membagikan surat tulisan tangan kepada penggemar

“Aku telah menemukan seseorang yang berharga dalam hidupku, dan sekarang ingin menjalani hidup bersama orang itu selamanya,” tulisnya.

Ia juga menambahkan, “Setelah saling peduli, memahami, dan berusaha satu sama lain, kami telah memutuskan untuk memulai awal yang baru melalui pernikahan.”

“Mulai sekarang, aku ingin hidup lebih bertanggung jawab, baik sebagai suami maupun sebagai aktor Yoon Jong Hoon,” tulisnya

Memulai debut aktingnya di drama tvN tahun 2013, Monstar, namanya mulai dikenal sebagian orang-orang yang menyukai bakatnya.