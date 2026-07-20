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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 19.21 WIB

Sukses Berkarier, Kim Sejeong Raih Perhatian Lewat Pembelian Penthouse Mewah 

kim sejeong (x @hourlysejeong)
kim sejeong (x @hourlysejeong
 
JawaPos.com – Kim Sejeong mencuri perhatian publik, lewat kabar pembelian sebuah penthouse mewah di kawasan Gwangjin-gu, Seoul.
 
Laporan Koreaboo menyebut properti tersebut bernilai lebih dari 3 miliar won atau sekitar Rp33 miliar, sehingga langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.
 
BH Entertainment membenarkan bahwa Kim Sejeong memang telah membeli hunian baru. Namun, agensi dengan tegas membantah angka yang beredar dan menyatakan bahwa nilai properti tersebut tidak mencapai 3 miliar won.
 
Mereka memilih untuk tidak mengungkap harga sebenarnya maupun rencana sang aktris untuk segera menempatinya.
 
Terlepas dari misteri harga penthouse tersebut, pencapaian Kim Sejeong mendapat banyak apresiasi dari publik. Banyak yang menilai kesuksesan sang artis merupakan hasil kerja keras selama bertahun-tahun sejak memulai karier di industri hiburan Korea Selatan.
 
Kim Sejeong pertama kali dikenal setelah debut bersama grup proyek I.O.I. Setelah itu, ia terus mengembangkan karier sebagai penyanyi solo, aktris musikal, hingga membintangi berbagai drama Korea populer yang semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu artis multitalenta.
 
Belum lama ini, Kim Sejeong juga merayakan ulang tahun debut ke-10 I.O.I melalui reuni spesial bersama para anggota. Di saat yang sama, ia tengah bersiap menyapa penonton lewat drama terbaru bertajuk The High School Queen Consort , yang semakin dinantikan oleh para penggemar.
 
Dengan perjalanan karier yang terus menanjak, pembelian hunian baru ini dianggap sebagai salah satu bukti keberhasilan Kim Sejeong.
 
Meski harga pasti penthouse tersebut masih menjadi tanda tanya, banyak penggemar turut berbahagia melihat sang idola menuai hasil dari dedikasi dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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