Yayoi Kusama, Ratu Polkadot Jepang Meninggal di Usia 97

JawaPos.com - Yayoi Kusama, seniman avant-garde Jepang yang dikenal di seluruh dunia lewat karya polkadot, patung labu, dan instalasi cermin yang memukau, meninggal dunia pada 14 Agustus di sebuah rumah sakit di Tokyo. Ia berusia 97 tahun.

Dilansir Kyodo, Kamis (27/8), kabar tersebut disampaikan yayasan yang didirikan untuk mendukung sang seniman pada Kamis (27/8). Kusama meninggal akibat kegagalan multi organ.

Dengan karier lebih dari 60 tahun, Kusama menjadi salah satu pelopor seni kontemporer. Ia juga dikenal sebagai salah satu seniman paling populer dan sukses secara komersial.

Pamerannya menarik banyak pengunjung di berbagai negara, sementara lukisannya terjual hingga jutaan dolar AS dalam lelang.

Lahir di Prefektur Nagano, Jepang tengah, Kusama mulai mengalami halusinasi sejak usia muda. Pengalaman tersebut kemudian dituangkannya ke dalam karya seni sebagai cara untuk mengatasi ketakutannya.

Setelah mempelajari seni lukis di sekolah seni di Kyoto, Kusama pindah ke Amerika Serikat pada 1957.

Ia kemudian menetap di New York dan menghasilkan lukisan berukuran besar serta patung lunak. Kusama juga menggelar festival melukis tubuh dan peragaan busana, beberapa di antaranya menjadi bentuk protes terhadap Perang Vietnam dan berbagai persoalan sosial.

Pada 1973, Kusama kembali ke Jepang.

Dalam beberapa tahun terakhir, popularitasnya semakin melejit berkat seri instalasi Infinity Mirror Rooms. Instalasi imersif tersebut memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman seolah berada di ruang dengan pantulan tanpa akhir dan menjadi populer di media sosial, terutama Instagram.