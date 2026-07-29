Dakota Johnson Perankan Marilyn Monroe dalam 'Flesh Impact' dengan Transformasi yang Dramatis

JawaPos.com – Dakota Johnson tampil nyaris tak dikenali saat memerankan Marilyn Monroe dalam cuplikan perdana film Flesh Impact.

Dilansir dari laman Page Six pada Rabu (29/7), Foto pertama dari film garapan Maggie Gyllenhaal tersebut memperlihatkan transformasi Johnson menjadi ikon Hollywood legendaris itu.

Film Flesh Impact dijadwalkan tayang perdana pada Festival Film Venesia 2026 yang berlangsung pada September mendatang.

Untuk menghidupkan karakter Marilyn Monroe, Dakota Johnson mengenakan berbagai elemen pendukung, termasuk wig pirang pendek dan tahi lalat khas sang aktris.

Maggie Gyllenhaal mengaku sempat meragukan kemiripan fisik Johnson dengan Monroe sebelum akhirnya yakin memilihnya sebagai pemeran utama. Menurutnya, sosok Marilyn Monroe telah menjadi mitos sehingga pendekatan artistik lebih penting dibandingkan kemiripan wajah semata.

Selain Dakota Johnson, film pendek berdurasi 17 menit tersebut juga dibintangi Ellen Burstyn, Peter Sarsgaard, dan Sepideh Moafi.

Ellen Burstyn memerankan versi imajiner Marilyn Monroe yang belum pernah digambarkan sebelumnya. Kehadiran para pemeran tersebut semakin memperkuat daya tarik film yang mengangkat sisi berbeda kehidupan Monroe.