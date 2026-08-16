Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Senin, 17 Agustus 2026 | 01.35 WIB

Ha Young Masih Disorot, Agensi Janji Selidiki Tuduhan soal Riwayat Keluarga 

ha young (x @seduhtehnya)

 

JawaPos.com – Kontroversi mengenai riwayat keluarga Ha Young memasuki babak baru. Agensi Vistus Entertainment mengubah pernyataan sebelumnya terkait dugaan aktivitas pro-Jepang yang dikaitkan dengan kakek buyut sang aktris.
 
Mengutip laporan Dispatch pada 11 Agustus 2026, pihak agensi meminta maaf karena sebelumnya memberikan respons secara terburu-buru tanpa melakukan verifikasi yang cukup.
 
Sebelumnya, pihak Ha Young disebut menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Namun, hanya sehari kemudian, agensi mengakui bahwa nama kakek buyut Ha Young memang tercantum dalam daftar Taisho Friendship Association dan menyatakan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung.
 
Agensi menjelaskan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk memverifikasi catatan sejarah yang berasal dari sekitar satu abad lalu sebelum mengambil kesimpulan mengenai dugaan kolaborasi dengan Jepang.
 
Pihak agensi juga menyatakan bahwa Ha Young dan keluarganya tidak mengetahui bagian tersebut sebelumnya.
 
Ketika ditanya mengenai sejumlah informasi lain yang dikaitkan dengan kakek buyutnya, termasuk catatan mengenai Lee Wan-yong dan dugaan keterkaitan dengan teori peracunan Kaisar Gojong, agensi mengatakan masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, sejumlah tudingan yang muncul belum dapat dipastikan kebenarannya berdasarkan keterangan agensi tersebut.
 
Pertanyaan lain juga diarahkan kepada agensi mengenai Ahn Bu-ho, yang disebut sebagai kakek Ha Young dan pernah bekerja di Sorokdo.
 
Agensi menyatakan belum mengambil tindakan khusus terkait bagian tersebut dan akan memeriksa informasi mengenai periode kerjanya.
 
Saat ditanya mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sorokdo pada periode tersebut, agensi kembali menyatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 
Di tengah kontroversi, Ha Young melalui agensinya menyampaikan permintaan maaf karena persoalan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran. Namun, pernyataan tersebut tidak secara spesifik membahas tanggung jawab keturunan dari tokoh yang diduga memiliki aktivitas pro-Jepang.
 
Agensi juga belum memberikan keputusan final mengenai langkah lanjutan setelah kontroversi ini.
 
Di sisi lain, aktivitas Ha Young untuk sementara tetap berjalan sesuai jadwal.
Ha Young saat ini tengah membintangi serial Netflix “Such F*ing Love”** sebagai pemeran utama perempuan dan dijadwalkan tampil dalam wawancara terkait serial tersebut pada 14 Agustus.
 
Berdasarkan keterangan Vistus Entertainment, belum ada perubahan terhadap agenda tersebut. Ia juga telah dipersiapkan untuk tampil dalam “Severe Trauma Center” Season 2 sebagai proyek berikutnya.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ha Young Terlibat Kontroversi Terkait Kakeknya, Pihak Drama The Long Shot Trial Angkat Bicara - Image
Entertainment

Ha Young Terlibat Kontroversi Terkait Kakeknya, Pihak Drama The Long Shot Trial Angkat Bicara

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.30 WIB

Jung Hae In dan Ha Young Pamer Chemistry di Our Sticky Love, Karakter Villain Heo Sung Tae Ikut Jadi Sorotan  - Image
Music & Movie

Jung Hae In dan Ha Young Pamer Chemistry di Our Sticky Love, Karakter Villain Heo Sung Tae Ikut Jadi Sorotan 

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.23 WIB

Menghibur, Drama Komedi Romantis Our Sticky Love Diperankan Ha Young dan Jung Hae In, Bagaimana Kisahnya - Image
Music & Movie

Menghibur, Drama Komedi Romantis Our Sticky Love Diperankan Ha Young dan Jung Hae In, Bagaimana Kisahnya

Sabtu, 11 Juli 2026 | 17.22 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore