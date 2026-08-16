Ha Young Masih Disorot, Agensi Janji Selidiki Tuduhan soal Riwayat Keluarga 

ha young (x @seduhtehnya)

JawaPos.com – Kontroversi mengenai riwayat keluarga Ha Young memasuki babak baru. Agensi Vistus Entertainment mengubah pernyataan sebelumnya terkait dugaan aktivitas pro-Jepang yang dikaitkan dengan kakek buyut sang aktris.

Mengutip laporan Dispatch pada 11 Agustus 2026, pihak agensi meminta maaf karena sebelumnya memberikan respons secara terburu-buru tanpa melakukan verifikasi yang cukup.

Sebelumnya, pihak Ha Young disebut menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Namun, hanya sehari kemudian, agensi mengakui bahwa nama kakek buyut Ha Young memang tercantum dalam daftar Taisho Friendship Association dan menyatakan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung.

Agensi menjelaskan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk memverifikasi catatan sejarah yang berasal dari sekitar satu abad lalu sebelum mengambil kesimpulan mengenai dugaan kolaborasi dengan Jepang.

Pihak agensi juga menyatakan bahwa Ha Young dan keluarganya tidak mengetahui bagian tersebut sebelumnya.

Ketika ditanya mengenai sejumlah informasi lain yang dikaitkan dengan kakek buyutnya, termasuk catatan mengenai Lee Wan-yong dan dugaan keterkaitan dengan teori peracunan Kaisar Gojong, agensi mengatakan masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, sejumlah tudingan yang muncul belum dapat dipastikan kebenarannya berdasarkan keterangan agensi tersebut.

Pertanyaan lain juga diarahkan kepada agensi mengenai Ahn Bu-ho, yang disebut sebagai kakek Ha Young dan pernah bekerja di Sorokdo.

Agensi menyatakan belum mengambil tindakan khusus terkait bagian tersebut dan akan memeriksa informasi mengenai periode kerjanya.

Saat ditanya mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sorokdo pada periode tersebut, agensi kembali menyatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Di tengah kontroversi, Ha Young melalui agensinya menyampaikan permintaan maaf karena persoalan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran. Namun, pernyataan tersebut tidak secara spesifik membahas tanggung jawab keturunan dari tokoh yang diduga memiliki aktivitas pro-Jepang.

Agensi juga belum memberikan keputusan final mengenai langkah lanjutan setelah kontroversi ini.

Di sisi lain, aktivitas Ha Young untuk sementara tetap berjalan sesuai jadwal.

Ha Young saat ini tengah membintangi serial Netflix “Such F*ing Love”** sebagai pemeran utama perempuan dan dijadwalkan tampil dalam wawancara terkait serial tersebut pada 14 Agustus.

Berdasarkan keterangan Vistus Entertainment, belum ada perubahan terhadap agenda tersebut. Ia juga telah dipersiapkan untuk tampil dalam “Severe Trauma Center” Season 2 sebagai proyek berikutnya.