The Wind Comeback Setelah 1 Tahun 2 Bulan, Tampil Lebih Dewasa lewat Mini Album Second Wind: S#00 

the wind (x @officialthewind)

JawaPos.com - Setelah vakum The Wind akhirnya kembali menyapa penggemar dengan mini album keempat berjudul Second Wind: S#00.

Comeback ini menjadi jeda terpanjang sejak debut mereka, sehingga para anggota mengaku mencurahkan seluruh tenaga untuk menghadirkan versi The Wind yang lebih matang.

Meski tetap mempertahankan identitas musik yang segar, grup ini kini menambahkan sentuhan hip, bebas, dan penuh energi sebagai warna baru.

Dalam showcase yang digelar di Ilji Art Hall, Seoul, pada 29 Juli, The Wind memperkenalkan Second Wind: S#00 sebagai album yang menggambarkan semangat bangkit setelah mencapai batas kemampuan.

Istilah "Second Wind" merujuk pada momen ketika seseorang kembali mendapatkan tenaga setelah kelelahan, sedangkan "S#00" melambangkan proses naik level dan memulai lompatan baru.

Park Ha Yu Chan menjelaskan bahwa konsep tersebut mencerminkan tekad grup untuk terus berkembang tanpa menyerah pada keterbatasan.

Dikutip dari dispatch, album ini berisi lima lagu, yaitu "With the Wind", "Party Like A Rock Star", "That's Smoove!", "Drop", dan "Ill-And-Ill".

Seluruh lagu diproduseri oleh Park Kyung dari Block B, yang disebut para anggota berhasil mempertahankan ciri khas The Wind sekaligus menghadirkan nuansa musik yang lebih segar.

Ahn Chan Won juga mengungkapkan bahwa Park Kyung memberikan arahan rekaman secara detail sehingga mereka mampu mengekspresikan emosi lagu dengan lebih mendalam.

Lagu "Party Like A Rock Star" menjadi tantangan baru karena mengusung warna pop-rock yang dipadukan dengan riff gitar funky dan dentuman EDM.

Berbeda dari karya-karya sebelumnya, The Wind tampil menggunakan mikrofon genggam untuk memperkuat kesan bebas layaknya konser band.

Penampilan mereka semakin memukau lewat koreografi yang enerjik, dance break bertenaga, dan eksplorasi gerakan yang memberi ruang lebih besar bagi karakter masing-masing anggota.

Sementara itu, lagu "That's Smoove!" menawarkan energi pop-rock yang disebut mampu membangkitkan semangat pendengar, terutama saat memulai aktivitas sehari-hari.

Comeback kali ini memiliki tantangan tersendiri karena Kim Hee Soo, masih menjalani masa hiatus akibat masalah kesehatan.

Untuk sementara posisi leader di emban Park Ha Yu Chan, yang mengaku berusaha menerapkan semua pelajaran kepemimpinan yang ia dapat dari Hee Soo.

Di sisi lain, Thanaton mengambil tanggung jawab lebih besar sebagai vokalis utama dan mengaku menghabiskan masa hiatus dengan berlatih vokal agar kekosongan yang ditinggalkan sang leader tidak terlalu terasa.

Melalui comeback ini, The Wind memasang target besar. Choi Han Bin berharap grupnya dapat meraih penghargaan pertama di program musik sekaligus meninggalkan kesan mendalam bagi publik.

Thanaton pun berjanji akan membalas kesetiaan para penggemar yang telah menunggu selama masa hiatus dengan penampilan terbaik.

Dengan konsep yang lebih dewasa, eksplorasi genre baru, dan semangat untuk terus berkembang, The Wind optimistis Second Wind: S#00 akan menjadi titik balik penting dalam perjalanan karier mereka.