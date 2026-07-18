Jungwon ENHYPEN Berubah Jadi Konsultan Keuangan Vampir di Teaser Album THE SIN : BLISS

jungwon enhypen (x @BELIFTLAB) JawaPos.com – ENHYPEN menarik perhatian dengan konsep yang tidak biasa menjelang perilisan mini album kedelapan THE SIN : BLISS.

Dikutip dari The Chosun, Jungwon tampil sebagai karakter utama dalam konten ENGENE ver. dengan memerankan seorang konsultan keuangan untuk para vampir.

Konsep tersebut dikemas layaknya iklan sungguhan, menghadirkan dunia fiksi yang terasa hidup dan semakin memperkuat identitas vampir yang telah menjadi ciri khas grup ini.

Melalui media sosial resmi ENHYPEN, Jungwon diperkenalkan sebagai wajah MIDNIGHT BANK, sebuah bank virtual yang melayani para vampir abadi.

Dengan balutan setelan formal dan penampilan elegan, leader ENHYPEN memancarkan aura profesional sekaligus karismatik.

Visualnya yang rapi dan ekspresi tenang membuat karakter tersebut tampil begitu meyakinkan, seolah benar-benar menjadi penasihat keuangan bagi makhluk yang hidup selama berabad-abad.

Keunikan konsep ini semakin terasa melalui berbagai detail kreatif yang disisipkan. Kalimat promosi seperti "Kami tidak merencanakan puluhan tahun, melainkan berabad-abad" hingga "Ada sejak awal hingga akhir waktu" menggambarkan kehidupan para vampir dengan cara yang lucu.

Bahkan, brosur kartu bank yang menampilkan Jungwon sebagai model turut menawarkan berbagai keuntungan eksklusif bagi nasabah yang "melampaui kematian", sehingga membuat penggemar semakin penasaran dengan semesta cerita yang dibangun ENHYPEN.

ENHYPEN juga merilis film pendek yang memperlihatkan Jungwon sebagai pelanggan MIDNIGHT BANK.

Dalam video tersebut, ia bertemu seorang manajer vampir yang menawarkan layanan pengelolaan aset untuk jangka waktu ratusan tahun.

Akting Jungwon yang natural dan ekspresif membuat konsep iklan palsu ini terasa menghibur sekaligus memperlihatkan sisi baru dari kemampuannya di depan kamera.

Konten ini melanjutkan rangkaian promosi unik setelah sebelumnya ENHYPEN memperkenalkan layanan transportasi virtual ROUTE.

Satu per satu anggota ENHYPEN dijadwalkan merilis versi iklan mereka masing-masing hingga 22 Juli.

Strategi promosi ini semakin meningkatkan antusiasme penggemar global menjelang comeback grup dengan THE SIN : BLISS, yang akan resmi dirilis pada 21 Agustus.