Ariana Grande dan Ethan Slater Diam-diam Berpisah usai Hampir 3 Tahun Berpacaran

JawaPos.com – Ariana Grande dan Ethan Slater dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka setelah hampir tiga tahun bersama.

Dilansir dari laman People pada Selasa (9/6), Perpisahan tersebut disebut terjadi secara diam-diam beberapa bulan lalu tanpa pengumuman resmi kepada publik. Meski berpisah, keduanya dilaporkan tetap menjalin hubungan baik dan saling mendukung satu sama lain.

Menurut sumber yang dekat dengan pasangan tersebut, keputusan untuk berpisah diambil setelah melalui banyak pertimbangan. Hubungan mereka berakhir secara damai tanpa konflik yang mencuat ke publik. Sumber tersebut juga menyebut bahwa keduanya sepakat untuk tetap menjaga persahabatan setelah berpisah.

Grande dan Slater pertama kali dikaitkan secara romantis pada Juli 2023 setelah bertemu saat proses produksi Wicked. Dalam film tersebut, Grande memerankan karakter Glinda, sedangkan Slater berperan sebagai Boq.

Hubungan mereka kemudian semakin terbuka ke publik dan beberapa kali terlihat bersama dalam berbagai kegiatan promosi film.

Meski hubungan asmara mereka telah berakhir, Grande disebut berada dalam kondisi baik dan tetap fokus pada kariernya. Penyanyi berusia 32 tahun itu saat ini sedang menjalani tur Eternal Sunshine serta mempersiapkan perilisan album terbarunya yang berjudul Petal. Aktivitas profesional tersebut menjadi prioritas utama Grande dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelum berpisah, keduanya dikenal saling memberikan dukungan terhadap proyek masing-masing. Grande beberapa kali menyampaikan apresiasi terhadap karya dan penampilan Slater, sementara Slater juga memberikan pujian terhadap penampilan Grande dalam sekuel Wicked.