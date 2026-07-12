Justin Baldoni Angkat Bicara Mengenai Konflik Hukum dengan Blake Lively

JawaPos.com – Justin Baldoni akhirnya angkat bicara mengenai perseteruan hukum yang melibatkan dirinya dengan Blake Lively setelah hampir dua tahun memilih tidak memberikan pernyataan kepada publik.

Dilansir dari laman Variety pada Sabtu (11/7), Melalui video yang diunggah bersama istrinya, Emily Baldoni, ia mengaku banyak hal menyakitkan telah terungkap selama proses hukum berlangsung.

Meski demikian, Baldoni menegaskan bahwa dirinya sengaja menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi dan memilih menghormati jalannya proses peradilan.

Emily Baldoni menyatakan bahwa ada banyak hal yang sebenarnya ingin mereka sampaikan terkait sengketa tersebut. Namun, pasangan itu memilih menunggu waktu yang dianggap tepat sebelum akhirnya berbicara kepada publik.

Keduanya juga mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan keluarga, sahabat, dan masyarakat selama menghadapi persoalan hukum tersebut.

Perseteruan hukum bermula ketika Blake Lively mengajukan tuduhan terhadap Justin Baldoni terkait dugaan pelecehan seksual dan kampanye pencemaran nama baik saat produksi film It Ends With Us pada 2024.

Baldoni bersama Wayfarer Studios kemudian mengajukan gugatan pencemaran nama baik senilai USD 400 juta, atau sekitar Rp6,5 triliun terhadap Blake Lively dan Ryan Reynolds. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh hakim yang menyatakan bahwa tuduhan Lively termasuk dalam perlindungan hak istimewa litigasi.

Menjelang persidangan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa tanpa adanya pembayaran ganti rugi.

Meski demikian, Blake Lively kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya pengacara sebesar USD 7,5 juta, atau sekitar Rp121,9 miliar, kepada Justin Baldoni dan Wayfarer Studios.