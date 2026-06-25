Pamer Baby Bump Hamil Kembar, Nanda Arsyinta Tampil Cantik

JawaPos.com - Nanda Arsyinta, seorang influencer kecantikan yang ternama di Instagram terlihat membagikan video baby bump.

Ia yang semakin cantik, terlihat mengenakan dress tanpa lengan berwarna merah muda di Instagram-nya @nandaarsynt

Istri dari Ardya itu juga nampak menggemaskan dengan rambut yang terikat rapi serta makeup bernuansa merah muda.

Aura ibu hamil nya terpancar anggun, semakin menarik perhatian warganet, mereka juga tak sabar dengan kehadiran bayi kembar tersebut.

Dalam caption tertulis, “My twin bump update, officially in TM3 and the twins are already almost 2.6 kg combined.”

Kini penggemar memenuhi kolom komentar dimana ia menunjukkan baby bump nya, “MasyaAllah sehat-sehat kakak dan baby twins,” tulis @gladysvctry

“Hello baby twins, sehat-sehat bumil cantik, masyaAllah,” tulis akun @isma.ulrfh_ , ada juga yang menulis, “MasyaAllah gemes banget sama bumil,” kata @vatanesyaa

Seperti yang diketahui, Nanda telah memiliki satu anak perempuan bernama Nadlyne Aurora Shezanameera Dreyan.

Setiap bulan, Nanda Arsyinta selalu menciptakan momen romantis dengan dinner bersama pasangannya di tempat-tempat yang berkesan.