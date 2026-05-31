Olivia Rodrigo Soroti Persepsi Publik terhadap Feminitas Lewat Kontroversi Gaun Babydoll

JawaPos.com – Penyanyi Olivia Rodrigo akhirnya buka suara terkait kontroversi gaun babydoll yang dikenakannya dalam sejumlah penampilan panggung terbaru.

Dilansir dari laman Hola pada Sabtu (30/5), Busana bermotif bunga dengan model pendek dan lengan mengembang tersebut menjadi sorotan setelah penampilannya di Barcelona viral di media sosial.

Sebagian penggemar memuji gaya vintage yang ditampilkan, sementara pihak lain menilai busana itu terlalu kekanak-kanakan dan tidak pantas.

Dalam wawancara di Popcast The New York Times, Rodrigo menolak kritik terhadap pilihan busananya tersebut. Ia menilai reaksi negatif yang muncul terasa tidak konsisten, mengingat dirinya pernah tampil dengan pakaian lebih terbuka tanpa dianggap bermasalah.

Menurut Rodrigo, gaun babydoll justru membuatnya merasa nyaman dan percaya diri ketika tampil di atas panggung.

Rodrigo juga menyinggung persoalan budaya yang lebih luas terkait cara perempuan muda dipandang oleh masyarakat. Ia menilai perempuan kerap dibebani tanggung jawab atas cara orang lain memandang tubuh mereka secara seksual.

Penyanyi berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa pilihan berpakaian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menyalahkan perempuan atas tindakan tidak pantas dari orang lain.

Lebih lanjut, Rodrigo menjelaskan bahwa gaun babydoll yang dikenakannya bukan dimaksudkan untuk menampilkan kesan polos maupun seksual.

Rodrigo mengaku terinspirasi oleh musisi perempuan alternatif era 1990-an, seperti Courtney Love dan Kathleen Hanna, yang memadukan unsur feminin dengan gaya pemberontakan punk.