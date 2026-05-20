Sischa Widya Maharani
Rabu, 20 Mei 2026 | 19.04 WIB

Berawal Dari Iseng, Jeon Somi Bangun Bisnis Untuk Keluarganya

Jeon Somi ceritakan awal ide bisnis keluarganya. (Newsen)

 
JawaPos.com - Jeon Somi kembali menarik perhatian publik setelah membagikan kisah menyentuh tentang keluarganya. 
 
Pada 18 Mei 2026 dalam episode terbaru acara YouTube milik Shin Dong Yup, Somi hadir bersama beberapa member I.O.I dengan membawa makanan dari toko milik keluarganya.
 
Di acara tersebut, Somi menarik perhatian dengan membawa salmon asap sirup maple yang dikelola oleh dari tokonya sendiri.
 
Ia bahkan menyiapkan hadiah khusus untuk MC dan tamu lain, menunjukkan sisi perhatian dan hangatnya kepada orang sekitar.
 
Dengan percaya diri, Somi merekomendasikan guest dan MC untuk mencoba salmon yang dibuat ayahnya.
 
"Ini salmon asap silakan coba. Dibuat dengan cara direbus dalam sirup maple," ucapnya dikutip dari Newsen.
 
Saat ditanya bagaimana ide bisnis itu muncul, Somi menjelaskan bahwa semuanya berawal dari hobi sang ayah mengawetkan salmon di rumah. 
 
Setelah dibagikan ke para tetangga, banyak orang memberikan respons positif dan ingin membelinya lagi. Melihat peluang tersebut, Somi akhirnya membantu membuka toko untuk keluarganya.
 
"Suatu hari ayah saya mengawetkan salmon sendiri. Dia membagikannya kepada tetangga dan mereka bertanya 'Kami akan membayar untuk membelinya, jadi bisakah Anda membuatnya lagi untuk kami?' Secara alami, ide itu berkembang jadi saya membuka toko untuknya," terang sang idol.
 
Ayah Somi Matthew Douma memang cukup dikenal publik Korea karena pernah tampil dalam drama populer seperti Descendants of the Sun dan Kill Me, Heal Me. 
 
Kisah keluarga kecil mereka pun langsung menuai banyak pujian dari netizen karena dianggap hangat dan penuh dukungan keluarga.
 

