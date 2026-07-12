Ustaz Fatih Karim: Reset Hidup Dimulai dari Memperbaiki Hubungan dengan Allah

JawaPos.com - Memasuki tahun baru Hijriah, Cinta Quran Foundation mengajak masyarakat menjadikan Muharram sebagai momentum memperbaiki hubungan dengan Allah sebagai fondasi menjalani kehidupan.

Founder Cinta Quran Foundation, Ustaz Fatih Karim, mengatakan, banyak orang merasa hidupnya semakin berat bukan karena persoalan yang dihadapi bertambah besar, melainkan karena terlalu lama berjalan tanpa memperbaiki arah hidup. Menurutnya, perubahan sejati tidak dimulai dari pencapaian duniawi, melainkan dari pembenahan hati.

"Reset hidup bukan berarti mengulang semuanya dari nol. Yang perlu di-reset adalah hati kita. Saat hubungan dengan Allah diperbaiki, cara kita memandang masalah, rezeki, keluarga, dan masa depan juga akan berubah," ujar Ustaz Fatih Karim di acara Amazing Muharram 15 bertema Reset Your Life yang digelar di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Ahad (12/7).

Menurutnya, memperbaiki hubungan dengan Allah tidak cukup hanya menjadi refleksi sesaat, tetapi perlu diwujudkan dalam kebiasaan sehari-hari, mulai dari menjaga shalat, membaca Al-Qur'an, memperbanyak amal saleh, hingga menghadirkan manfaat bagi orang lain.

Amazing Muharram 15 sendiri merupakan penyelenggaraan ke-15 yang mengangkat tema Reset Your Life. Acara tersebut lahir dari keresahan terhadap kehidupan masyarakat modern yang sibuk mengejar karier, bisnis, dan berbagai pencapaian, namun kerap melupakan pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah sebagai landasan menjalani kehidupan.

Sementara itu, Ivan Gunawan mengaku tema kali ini sangat relevan dengan kehidupan banyak orang saat ini. Menurutnya, setiap orang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak, mengevaluasi diri, dan kembali menyusun prioritas hidup.

"Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bertanya, sebenarnya hidup ini mau dibawa ke mana. Buat saya, reset hidup itu berani berhenti sejenak, memperbaiki diri, lalu melangkah lagi dengan tujuan yang lebih baik," ujar Ivan Gunawan.

Dalam kesempatan tersebut, Cinta Quran Foundation juga secara resmi meluncurkan program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna, yaitu sebuah ikhtiar bersama Masjid Nusantara untuk membangun dan merenovasi masjid atau mushala yang kurang layak.