Beasiswa Jadi Titik Balik, Anak Pengemudi Taksi Wujudkan Mimpi hingga Jadi ASN

Annisya Rizky Novalia, meraih cita-citanya setelah memperoleh dukungan beasiswa ketika masih duduk di bangku sekolah menengah atas. (Istimewa) JawaPos.com - Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dapat menjadi titik awal perubahan hidup bagi banyak orang. Hal itu dirasakan Annisya Rizky Novalia, yang berhasil meraih cita-cita setelah memperoleh dukungan beasiswa ketika masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Annisya merupakan salah satu penerima Program Beasiswa Bluebird Peduli pada 2016. Sebagai anak seorang pengemudi taksi, dia memandang bantuan pendidikan tersebut bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga bentuk penghargaan atas perjuangan sang ayah yang bekerja keras demi masa depan keluarga.

Semangat untuk terus belajar juga tumbuh dalam dirinya. Baginya, pendidikan bukan hanya jalan menuju pekerjaan yang lebih baik, melainkan bekal untuk memperluas cara pandang, membangun keyakinan, dan menentukan arah hidup. Kini, Annisya bersama dua saudaranya telah berhasil berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Beasiswa ini sangat berarti untuk saya dan keluarga. Melihat papa bekerja keras setiap hari sebagai pengemudi, saya belajar bahwa kesempatan harus dijaga dengan usaha. Papa membuka jalan lewat kerja kerasnya, sementara saya berusaha melanjutkan jalan itu dengan menyelesaikan pendidikan dan terus berproses sampai akhirnya bisa bekerja,” ujar Annisya.

Kisah Annisya menjadi salah satu gambaran bagaimana akses pendidikan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga pekerja.

Pada penyaluran tahun ini, sebanyak 1.945 anak memperoleh beasiswa mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Program yang disalurkan dua kali setiap tahun tersebut secara kumulatif telah menjangkau sekitar 70.000 penerima manfaat.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono mengatakan, perusahaan ingin memastikan perhatian kepada para pengemudi dan karyawan juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pendidikan anak-anak mereka.

“Pengemudi dan karyawan merupakan bagian yang paling penting dari perjalanan Bluebird Group. Karena itu, kami percaya bahwa dukungan kepada mereka juga perlu menyentuh keluarga dan masa depan anak-anak mereka,” tukas Adrianto Djokosoetono.

Dukungan tersebut tidak berhenti pada pemberian beasiswa. Para penerima juga dapat bergabung dalam program Generasi Biru, sebuah wadah yang dirancang untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan diri melalui berbagai pelatihan, pembekalan keterampilan, penguatan motivasi, hingga persiapan memasuki dunia kerja.