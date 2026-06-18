SGU Tegaskan Pentingnya Kampus Relevan dengan Industri Melalui Magang dan Beasiswa

JawaPos.com - Swiss German University (SGU) menegaskan pentingnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan talenta yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program beasiswa, magang, dan pembelajaran berbasis pengalaman industri yang dirancang agar lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Komitmen tersebut disampaikan Rektor SGU Samuel P. Kusumocahyo dalam agenda Endress+Hauser Indonesia Education Forum 2026 bertema “From Potential to Impact: Co-creating Talent through Dual Vocational Partnerships”. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, industri, pemerintah, dan organisasi internasional untuk membahas pengembangan sumber daya manusia di tengah transformasi industri dan digitalisasi.

Samuel menilai, pembelajaran yang dipadukan dengan pengalaman kerja nyata menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lulusan yang siap bersaing secara global.

Salah satu bentuk implementasi pendekatan tersebut adalah melalui pemberian beasiswa bagi para profesional yang akan menempuh pendidikan magister (S2) di SGU. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas wawasan peserta melalui pendidikan yang mengintegrasikan perspektif akademik dan kebutuhan industri.

Selain beasiswa, mahasiswa juga memperoleh kesempatan menjalani program magang di lingkungan industri seperti Endress+Hauser untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung. Pada 2026, salah satu peserta magang adalah Christopher Balck, mahasiswa pertukaran di SGU asal Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Jerman. Kehadirannya mencerminkan lingkungan internasional yang dibangun SGU dalam memberikan pengalaman global kepada mahasiswa.

SGU juga menerapkan Dual Vocational System, yakni model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan praktik kerja di industri. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan profesional sejak masih menempuh pendidikan sehingga lebih siap memasuki dunia kerja.

Samuel menegaskan bahwa pengembangan talenta tidak cukup hanya mengandalkan pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga perlu didukung pengalaman langsung di dunia industri.