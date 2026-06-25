Mengenal Santa Xenia dari Petersburg (1719-1803): Menjadi Orang Bodoh Demi Kristus yang Tinggal di Jalanan Hingga Pelindung

JawaPos.com - Ketika seseorang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat, sangat sulit bahkan mustahil untuk mengubah pikirannya terhadap suatu yang ia yakini itu. Salah satu hal yang sering diyakini secara kuat oleh seseorang adalah kepercayaan mereka.

Sering mereka dikira “mabuk agama” atau dilabeli “sok suci”, tapi beberapa diantara orang-orang ini hanya memiliki keyakinan tersebut untuk bertahan hidup.

Salah satu sosok yang hidup dengan sifat seperti ini dalam Gereja Katolik adalah Santa Xenia dari Petersburg (1719-1803). Ia juga diangkat menjadi pelindung para pencari kerja, pernikahan, anak-anak hilang dan mereka yang tidak memiliki rumah.

Kehidupan yang diketahui

Kisah hidup awal Xenia tidak begitu diketahui, ia diperkirakan lahir di antara tahun 1719 hingga 1730 di Petersburg, Russia.

Dilansir dari website Gereja St. Xenia, Xenia Grigorievna Petrova adalah seorang istri dari seorang tentara bernama Andrei Feodrorovich Petrov. Namun pernikahan mereka tidak bertahan lama karena Andrei meninggal secara tiba-tiba ketika Xenia berumur 26 tahun.

Akibatnya Xenia sangat sedih, bahkan orang-orang disekitarnya mengira ia kehilangan akal karena berduka. Hal tersebut dikarenakan Xenia segera membagikan dan mendonasikan seluruh barangnya ke orang miskin dan hanya menggunakan pakaian mendiang suaminya.

Ia bahkan hanya menjawab orang-orang ketika mereka memanggilnya dengan nama almarhum suaminya.

Bodoh demi Kristus