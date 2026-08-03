Indonesia Punya 153 Juta Gamer, Potensial Lahirkan Studio Game Kelas Dunia

JawaPos.com - Indonesia memiliki sekitar 153 juta pemain game dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai USD 1,9 miliar atau sekitar Rp 31 triliun. Namun, besarnya pasar tersebut dinilai belum mampu melahirkan lebih banyak studio game lokal yang mampu bersaing di tingkat global.

Direktur Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Indonesia, Tantia Dian Permata Indah, mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki modal besar berupa pasar yang luas, talenta kreatif, dan ekosistem pengembang game yang terus berkembang. Tantangan berikutnya adalah membekali para pengembang dengan kemampuan bisnis dan wawasan internasional agar mampu membangun perusahaan yang berkelanjutan sekaligus menghasilkan kekayaan intelektual (IP) yang dikenal dunia.

"Indonesia telah memiliki pasar yang besar, talenta kreatif yang kuat, serta ekosistem pengembangan game yang terus bertumbuh. Langkah berikutnya adalah memastikan para pengembang dan pendiri studio tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga kemampuan bisnis dan wawasan internasional untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan serta membawa kekayaan intelektual Indonesia kepada audiens global," ujar Tantia kepada wartawan, Senin (3/8).

Data menunjukkan sepanjang 2019 hingga 2025, Indonesia berhasil menghasilkan 203 judul game independen atau sekitar sepertiga dari total produksi game independen di Asia Tenggara. Meski demikian, capaian tersebut dinilai belum sebanding dengan besarnya potensi pasar domestik.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam forum yang mempertemukan RMIT dengan sejumlah pelaku industri game Indonesia, termasuk Agate dan Asosiasi Game Indonesia (AGI) yang difasilitasi Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat kapasitas studio lokal sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak IP asli Indonesia.

Menurut para pelaku industri, pertumbuhan sektor game nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan talenta tingkat lanjut, akses pendanaan, kemampuan komersial, kepemimpinan bisnis, hingga akses menuju pasar internasional. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan investor dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat perkembangan ekosistem game nasional.

Tantia menambahkan, kebutuhan industri game saat ini tidak lagi hanya bergantung pada programmer atau desainer. Studio game juga membutuhkan produser, tenaga pemasaran, hingga pemimpin bisnis yang mampu memahami pasar, mengelola proses produksi, menarik investor, dan membangun kemitraan internasional.

Di sisi lain, industri game Indonesia juga menghadapi kesenjangan antara tingginya permintaan domestik dengan produksi lokal. Pasar Indonesia masih didominasi game mobile, sementara banyak studio dalam negeri lebih fokus mengembangkan game premium untuk PC dan konsol yang menyasar pasar luar negeri. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk menghadirkan lebih banyak produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, RMIT telah menjalin berbagai kolaborasi di Indonesia, termasuk bekerja sama dengan EKRAF dan Apple dalam pelatihan desain game digital pada 2024 dan 2025, serta memperluas kemitraan dengan Infinite Learning melalui program pengembangan game, animasi, dan kewirausahaan.