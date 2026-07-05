Era PS3 dan PS Vita Resmi Berakhir, PlayStation Store Ditutup Bertahap hingga 2027

PlayStation Store. (YouTube)
JawaPos.com - Sony resmi menutup Playstation Store untuk PS3 dan PS Vita secara bertahap. Hanya saja, penggunanya masih bisa mengunduh game yang telah dibeli secara ulang.
Penutupan ini sekaligus menandai momen perjalanan PS3 yang telah menemani gamer sejak rilis pada 2006 silam. Begitupun, PS Vita yang menyusul lima tahun setelahnya.
Melalui pengumuman resmi di lamannya, Playstation Store di PS3 akan ditutup secara bertahap, diikuti pula dengan penutupan global bagi kedua konsol tersebut.
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“Itu berarti pembelian konten baru tidak akan lagi dimungkinkan setelah PlayStation Store ditutup di perangkat ini. Untuk mempermudah transisi, pemain masih dapat mengunduh konten yang telah dibeli sebelumnya setelah tanggal penutupan untuk waktu yang akan datang,” kata Sony PlayStation dalam lamannya, dikutip Minggu (5/7).
Dalam penjelasannya, PlayStation Store terus berkembang untuk mendukung sistem perdagangan modern, termasuk standar pemrosesan pembayaran yang diperbarui. Kini PS3 dan PS Vita tidak lagi mampu mendukung pembaruan ini pada tingkat yang dibutuhkan.
Penutupan Playstation Store diawali dengan server di Meksiko, Honduras, dan Nikaragua yang akan ditutup mulai Agustus 2026. Kemudian, disusul negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah mulai akhir 2026.
Terakhir, di semua negara lain, PlayStation Store di PS3 dan PS Vita akan ditutup pada Juli 2027.
“Kami tahu berita ini mungkin mengecewakan para pemain PS3 dan PS Vita yang memiliki tempat khusus di hati mereka untuk generasi game ini. PS3 dan PS Vita mewakili era penting dalam sejarah PlayStation kami, jadi ini bukanlah keputusan yang mudah bagi kami,” tukasnya.
Atas kebersamaannya, Sony mengucapkan terimakasih atas kebersamaan gamer PS3 dan PS Vita. Pihaknya sangat antusias menyambut masa depan dan mengajak gamer untuk ikut pada petualangan baru di masa mendatang.
“Seiring kami terus memperluas pengalaman PlayStation di perangkat-perangkat baru yang digunakan sebagian besar pengguna kami saat ini, kami perlu memfokuskan lebih banyak sumber daya untuk memberikan pengalaman bermain game terbaik di platform-platform ini saat kami menatap masa depan,” tutupnya.
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