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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 22.58 WIB

Amazing Toy Show Jakarta, Jadi Bukti Ledakan Industri Art Toy Indonesia

Pameran art toy dan budaya pop internasional bergengsi Amazing Toy Show Jakarta 2026 digelar di Jakarta. (Istimewa) - Image

Pameran art toy dan budaya pop internasional bergengsi Amazing Toy Show Jakarta 2026 digelar di Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Pameran art toy dan budaya pop internasional bergengsi Amazing Toy Show Jakarta 2026, menjadi ajang perdana untuk ribuan pencinta seni, kolektor, dan pemburu mainan langka.

Event ini seperti pesona visual dengan instalasi raksasa dan koleksi langka. Para pengunjung langsung dimanjakan pemandangan visual yang memukau. Daya tarik utama adalah jajaran instalasi patung vinil yang tersebar di area mall sebagai lokasi berswafoto.

Di dalam puluhan showcase kaca, dipajang berbagai koleksi mainan langka hasilkurasi global. Termasuk kesempatan berburu koleksi karakter populerdunia seperti Labubu edisi terbatas dan ratusan produk menarik lainnya.

Kanvas Kolaborasi Kreator Global dan Lokal

Sebagai simbol peresmian, dilakukan penandatanganan kanvas oleh jajaran manajemen, serta perwakilan industri kreatif. Direktur PT Click Prime International Gwendolyn Tjandra selaku penggerak utama ekspansi ajang ini ke Indonesia menyatakan optimistis besarnya terhadap potensi pasar domestik. Pihaknya sangat bangga bisa membawa Amazing Toy Show ke Jakarta.

"Ini sebagai bagian dari rangkaian tur dunia kami tahun ini. Kehadiran pameran ini merupakan bagian dari upaya kami memperluas akses publik terhadap dunia art toy dan collectible culture. Kami ingin memberikan wadah bagi kreator lokal untuk bersanding dengan maestro internasional, sekaligus memberikan akses eksklusif bagi kolektor Indonesia untukmendapatkan item yang tidak dijual di tempat lain,” kata Gwendolyn Tjandra.

Keseruan Eksplorasi Serba-serbi Art Toy 

Amazing Toy Show Jakarta 2026 bisa dinikmati di berbagai spot berbeda. Yakni Zona Belanja Eksklusif, sebagai pusat perburuan mainan blind box populer, rilisan terbatas di lantai LG (Lower Ground) Gandaria City Mall. Zona Inti dan Visual, area utama yang berisi ratusan produk dariartis lokal dan internasional di lantai Ground (Main Atrium).

Sedangkan Zona Instalasi Patung Vinyl, yang menjadi tempat display beragam patung vinyl dari artis mancanegara dan Zona Kreatif dan Komunitas, tempat ditemukannya beragam art toys dan kartu yang bisa dikoleksi.

Jackie Lok, Founder Amazing Toy Show, menambahkan, alasan kuat di balik pemilihan Jakarta sebagai destinasi ketiga setelah Hongkong dan Beijing. Indonesia memiliki posisi istimewa berkat banyaknya talenta kreatif di bidang pop culture.

"Membawa Amazing Toy Show ke Jakarta dengan status Free Entry adalah keputusan terbaik kami untuk merayakan inklusivitas seni. Kami ingin acara ini menjadi wadah di mana art toy bukan lagisekadar barang koleksi mahal, melainkan medium ekspresi budayayang bisa dinikmati semua kalangan,” ucap Jackie Lok.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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