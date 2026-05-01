Rian Alfianto
Jumat, 1 Mei 2026 | 23.08 WIB

Yellow Hearts Resmi Meluncur, Upaya Baru Mengangkat Developer Game Indonesia ke Pasar Global

Salah satu game tulisan Yellow Hearts. (Istimewa)

JawaPos.com–Di tengah pertumbuhan industri game nasional yang kian kompetitif, peluncuran publisher baru menjadi sinyal penting bagi masa depan developer lokal. Yellow Hearts resmi diperkenalkan ke publik melalui acara Yellow Hearts Launch Day di Garuda Spark Innovation Hub, dengan fokus utama memperkuat posisi pengembang game Indonesia di pasar global.

Peluncuran di Jakarta baru-baru ini diklaim bukan sekadar seremoni, melainkan respons atas persoalan lama yang masih dihadapi developer dalam negeri. Mulai dari keterbatasan pendanaan, lemahnya strategi pemasaran, hingga akses distribusi internasional yang belum merata.

Brian Chuang, Head of Publishing Yellow Hearts, menegaskan bahwa kehadiran publisher ini dirancang sebagai mitra strategis bagi developer, bukan hanya sebagai pihak yang merilis game.

”Banyak talenta kreatif di Indonesia, tetapi membawa karya mereka ke pasar global membutuhkan dukungan yang terstruktur,” ujar Brian Chuang.

Acara peluncuran ini turut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari developer, kreator konten, media, hingga perwakilan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital Alfreno Kautsar Ramadhan menyebut, peran publisher semakin krusial untuk membantu developer memetakan potensi pasar global yang selama ini belum tergarap optimal.

Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menilai, peluncuran Yellow Hearts dapat menjadi titik awal penguatan rantai industry. Terutama dalam menghubungkan produksi kreatif dengan kebutuhan pasar berbasis data.

Dalam momen peluncurannya, Yellow Hearts langsung memperkenalkan dua game dari developer Indonesia sebagai bagian dari portofolio awal. Pertama game TypeCaster, garapan TBA Studio yang mengusung konsep unik berbasis mekanik mengetik cepat yang dikombinasikan dengan gameplay dinamis.

Lalu ada game Irradiant Skies. Dikembangkan Cuboids Interactive, game bergenre action roguelite ini sebelumnya meraih pengakuan lewat ajang GameSeed 2025.

