Roblox Umumkan Aturan Main Baru untuk Pengguna di Indonesia: Ada Akun Khusus Anak dan Remaja 

Jumpa pers Roblox di Jakarta, Selasa (14/4). (Rian Alfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Platform game global Roblox Corporation memperkenalkan sistem akun berbasis usia melalui Roblox Kids dan Roblox Select yang akan meluncur mulai Juni mendatang.
Kebijakan ini diklaim tidak hanya menghadirkan pengalaman bermain yang lebih aman, tetapi juga disebut selaras dengan kebijakan pembatasan usia digital di Indonesia, termasuk aturan PP Tunas yang mengatur perlindungan anak di ruang digital.
Langkah ini diambil tak lama setelah Roblox menyatakan komitmennya untuk mengikuti implementasi pembatasan akses bagi pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia.
“Kami selaras dengan pemerintah Indonesia dalam prioritas keselamatan anak. Kami mengikuti standar IGRS dan bekerja dengan Komdigi. Kami juga baru mengumumkan Roblox Kids dan Roblox Select,” ujar Tami Bhaumik, Vice President of Civility and Partnership Roblox, dalam media briefing di Jakarta, Selasa (14/4).
Sistem Akun Baru, Pengalaman Disesuaikan Usia
Dalam sistem terbaru ini, Roblox membagi pengguna berdasarkan usia. Untuk Indonesia, Roblox Kids diperuntukkan bagi anak usia 5–12 tahun, sementara Roblox Select untuk usia 13–15 tahun.
Setiap akun akan secara otomatis menyesuaikan:
- Akses konten game
- Fitur komunikasi
- Pengaturan keamanan dan kontrol orang tua
Pendekatan ini disebut telah dirancang agar pengalaman bermain lebih relevan dengan tahap perkembangan anak sekaligus meminimalkan risiko paparan konten yang tidak sesuai.
