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Dimas Choirul
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.24 WIB

Penuaan Kulit Tak Bisa Dihindari, Tapi Bisa Diperlambat Sejak Dini

Dokter ERHA Ultimate Central Park dr. Grace Eka Sari Pribadi, mengatakan, perkembangan teknologi estetika kini menawarkan berbagai pilihan untuk membantu mempertahankan elastisitas dan kualitas kulit. Perawatan pun dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing orang/(Istimewa).

 

JawaPos.com – Proses penuaan kulit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia, paparan sinar ultraviolet (UV) yang terjadi secara terus-menerus rupanya dapat mempercepat penurunan kolagen, mengurangi elastisitas kulit, serta memicu munculnya garis halus, kerutan, dan perubahan tekstur kulit yang akhirnya menjadi salah satu penyebab utama premature skin aging. 
 
Dokter ERHA Ultimate Central Park dr. Grace Eka Sari Pribadi, mengatakan, perkembangan teknologi estetika kini menawarkan berbagai pilihan untuk membantu mempertahankan elastisitas dan kualitas kulit. Perawatan pun dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing orang.
 
Salah satunya Ultraformer MPT, teknologi berbasis MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) dirancang untuk membantu menjaga kualitas kulit sekaligus mengatasi tanda-tanda penuaan tanpa tindakan bedah.
 
"Melindungi kulit dari sinar matahari merupakan langkah penting. Namun, seiring bertambahnya usia, kulit juga membutuhkan stimulasi kolagen untuk membantu mempertahankan struktur dan kualitasnya," jelas dr. Grace.
 
Berbeda dari teknologi ultrasound konvensional, Ultraformer MPT mengusung MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) yang memungkinkan penghantaran energi secara lebih presisi pada berbagai lapisan kulit. 
 
 
"Teknologi ini memberikan fleksibilitas bagi dokter untuk menyesuaikan kedalaman dan pola penghantaran energi sesuai kondisi kulit pasien, sehingga membantu meningkatkan kekencangan kulit, memperbaiki kontur wajah, serta mendukung kualitas kulit secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan kenyamanan selama prosedur," ujarnya.
 
Selain memperkenalkan Ultraformer MPT, dr. Grace juga menjelaskan bahwa pendekatan kombinasi dengan teknologi lain, seperti Volnewmer, dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan pasien untuk mendukung peremajaan kulit yang lebih komprehensif.
 
Melalui sesi edukasi ini, masyarakat diajak memahami bahwa menjaga skin quality bukan hanya tentang memperbaiki tanda-tanda penuaan, tetapi juga tentang mempertahankan kesehatan kulit melalui perlindungan terhadap paparan sinar matahari, gaya hidup sehat, dan pemanfaatan teknologi yang tepat.
 
"Bagi masyarakat yang ingin merasakan manfaat teknologi ini, Ultraformer MPT tersedia di ERHA Ultimate Central Park, sementara Volnewmer dapat dilakukan di ERHA Kemanggisan. Melalui konsultasi bersama dokter, setiap pasien akan mendapatkan rekomendasi treatment yang disesuaikan dengan kondisi kulit, kebutuhan, dan tujuan perawatan masing-masing," pungkasnya.
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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