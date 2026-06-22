Langkah Soyjoy Dorong Inovasi Ahli Gizi di 96 Kota Untuk Indonesia Lebih Sehat

JawaPos.com – Di tengah tantangan gizi Indonesia yang masih berlapis, peran ahli gizi menjadi semakin penting. UNICEF dan WHO mencatat Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, dimana terjadi permasalahan gizi pada saat yang bersamaan mencakup kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan defisiensi mikronutrien.

PT Amerta Indah Otsuka melalui SOYJOY berinisitif menyelenggarakan The 4th SOYJOY Nutrition Award (SNA) 2026 yang merupakan program apresiasi tahunan bagi ahli gizi Indonesia yang berkontribusi meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program gizi yang inovatif, berdampak, dan inspiratif.

Mengusung semangat Nutrition for Healthier Future, penyelenggaraan keempat SNA tahun ini dihadirii 500 partisipan dan menghimpun 213 program gizi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Program ini penting karena para ahli gizi berada di garis depan perubahan perilaku dan perbaikan kesehatan masyarakat. Melalui SOYJOY Nutrition Award, kami ingin memberikan apresiasi agar program-program gizi yang sudah terbukti bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Indonesia yang lebih sehat.” – Finsa Giovani, Head of Brand Communication SOYJOY

Berbagai program yang masuk dalam SNA 2026 menunjukkan bahwa ahli gizi memiliki peran strategis dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat, baik di komunitas, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, maupun berbagai lingkungan kerja.

“Terpilihnya finalis dan pemenang telah melalui proses seleksi yang ketat, dan kami melihat bagaimana setiap peserta menghadirkan program yang tidak hanya kreatif, tetapi juga berpotensi memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ucap Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, Dewan Juri SNA dan Dosen FK-KMK UGM