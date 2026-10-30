Satgas Marinir Koops Habema Ringkus Komandan OPM Matius Aisasior dan Wakilnya

Penangkapan pentolan dan anggota OPM oleh Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema di bawah kendali Kogabwilhan III. (TNI)
JawaPos.com - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III kembali menangkap pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kali ini, Komandan Batalyon OPM Matius Aisasior dan wakilnya bernama Yeremias Aisasior diringkus oleh pasukan dari Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema.
Tidak hanya kedua pentolan OPM tersebut, turut diamankan seorang anggota OPM bernama Zakarias Aikingking. Dalam keterangan yang diterima pada Jumat (30/10), ketiga orang tersebut ditangkap oleh TNI di Distrik Aifat Timur Jauh, Papua Barat Daya.
Menurut Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto, Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema sudah lama memantau pergerakan OPM di wilayah Papua Barat Daya. Mereka kemudian mendeteksi keberadaan Matius Aisasior saat keluar dari Hutan Aisnak, Distrik Moskona, Bintuni. Lokasi itu menjadi tempat persembunyian.
”Pasukan TNI kemudian mengikuti salah satu pimpinan OPM di Papua Barat Daya itu hingga sampai ke sebuah rumah di Kampung Franeway, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat,” ucap Lucky.
Dalam rumah tersebut, pasukan menemukan Yeremias Aisasior bersama Zakarias Aikingking yang sedang menunggu Matius Aisasior. Tanpa perlawanan, Yonif 9 Marinir menyergap mereka bertiga. Selama ini, Matius Aisasior dan kelompoknya yang berafiliasi dengan jaringan OPM di bawah pimpinan Kopitua Heluka.
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