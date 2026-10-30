Logo JawaPos
HomeHankam
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Jumat, 30 Oktober 2026 | 17.01 WIB

Satgas Marinir Koops Habema Ringkus Komandan OPM Matius Aisasior dan Wakilnya

Penangkapan pentolan dan anggota OPM oleh Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema di bawah kendali Kogabwilhan III. (TNI) - Image

Penangkapan pentolan dan anggota OPM oleh Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema di bawah kendali Kogabwilhan III. (TNI)

JawaPos.com - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III kembali menangkap pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kali ini, Komandan Batalyon OPM Matius Aisasior dan wakilnya bernama Yeremias Aisasior diringkus oleh pasukan dari Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema.

Tidak hanya kedua pentolan OPM tersebut, turut diamankan seorang anggota OPM bernama Zakarias Aikingking. Dalam keterangan yang diterima pada Jumat (30/10), ketiga orang tersebut ditangkap oleh TNI di Distrik Aifat Timur Jauh, Papua Barat Daya.

Menurut Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto, Satgas Yonif 9 Marinir Koops Habema sudah lama memantau pergerakan OPM di wilayah Papua Barat Daya. Mereka kemudian mendeteksi keberadaan Matius Aisasior saat keluar dari Hutan Aisnak, Distrik Moskona, Bintuni. Lokasi itu menjadi tempat persembunyian.

”Pasukan TNI kemudian mengikuti salah satu pimpinan OPM di Papua Barat Daya itu hingga sampai ke sebuah rumah di Kampung Franeway, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat,” ucap Lucky.

Dalam rumah tersebut, pasukan menemukan Yeremias Aisasior bersama Zakarias Aikingking yang sedang menunggu Matius Aisasior. Tanpa perlawanan, Yonif 9 Marinir menyergap mereka bertiga. Selama ini, Matius Aisasior dan kelompoknya yang berafiliasi dengan jaringan OPM di bawah pimpinan Kopitua Heluka.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2 Anggota OPM Tewas usai Kontak Senjata dengan TNI, Senapan Angin hingga Uang Rp 88 Juta Diamankan - Image
Kasuistika

2 Anggota OPM Tewas usai Kontak Senjata dengan TNI, Senapan Angin hingga Uang Rp 88 Juta Diamankan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 15.42 WIB

Kontak Tembak dengan Koops TNI Habema di Nduga, 2 Anggota OPM Tewas - Image
Kasuistika

Kontak Tembak dengan Koops TNI Habema di Nduga, 2 Anggota OPM Tewas

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.00 WIB

136 Prajurit TNI dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa karena Berhasil Tumpas OPM di Papua - Image
Hankam

136 Prajurit TNI dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa karena Berhasil Tumpas OPM di Papua

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16.54 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore