136 Prajurit TNI dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa karena Berhasil Tumpas OPM di Papua

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB kepada 136 prajurit TNI di Papua. Penghargaan tersebut diberikan karena mereka berhasil menumpas anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Penganugerahan KPLB terhadap ratusan prajurit TNI tersebut berlangsung di Aula Markas Komando (Mako) Yonif 754/ENK, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Kamis (22/10). KPLB diberikan sebagai bentuk reward dari pimpinan kepada prajurit berprestasi.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menilai, 136 prajurit dari 3 matra TNI itu telah menunjukkan pengabdian melebihi panggilan tugas. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
”Pengabdian seorang prajurit tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam melaksanakan tugas, tetapi juga dari ketulusan hati dalam menjaga amanah bangsa dan negara,” kata dia.
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Penganugerahan KPLB tersebut, lanjut Agus, diharapkan semakin memotivasi para prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan tugas demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Baik di Papua maupun di daerah penugasan lainnya.
”Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan loyalitas dalam setiap penugasan,” lanjut Agus.
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