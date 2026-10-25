2 Anggota OPM Tewas usai Kontak Senjata dengan TNI, Senapan Angin hingga Uang Rp 88 Juta Diamankan

”Kami menyayangkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Setiap nyawa memiliki nilai yang harus dihormati,” kata Riyanto, dilansir dari BALIEXPRESS.ID, Minggu (25/10).

Kendati demikian, ia menyatakan aparat harus mengambil tindakan tegas dan profesional ketika menghadapi ancaman bersenjata yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan.

Upaya itu dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.

”Tujuan utama kami adalah menjaga keamanan agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya tanpa rasa takut,” ujarnya.