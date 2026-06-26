Logo JawaPos
HomeHankam
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 26 Juni 2026 | 16.57 WIB

Menhan Sjafrie-Menko AHY Bertemu di Kemhan, Bahas Operasional Bandara Internasional

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menko AHY di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (25/6). (Tim Media Menhan Sjafrie Sjamsoeddin) - Image

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menko AHY di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (25/6). (Tim Media Menhan Sjafrie Sjamsoeddin)

JawaPos.com - Operasional bandara internasional menjadi bahasan dalam pertemuan dua menteri di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, pada Kamis (25/6).

Yakni pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Secara keseluruhan, dalam pertemuan tersebut, Sjafrie dan AHY membahas sejumlah isu strategis bersama-sama. 

terutama yang terkait dengan penguatan aspek pertahanan negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. dalam hal ini pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional Indonesia.

”Pertemuan ini membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara, keselamatan ruang udara, serta mendukung pembangunan nasional yang terintegrasi guna mewujudkan Defense Supporting Economy,” ujar Sjafrie, dikutip dari akun media sosial resminya pada Jumat (26/6). 

Berdasar informasi dari laman resmi Kemhan, pertemuan Sjafrie dengan AHY fokus membahas koordinasi aspek pengamanan dan pengendalian wilayah udara Indonesia.

Khususnya yang berkaitan dengan operasional bandara internasional. Kemhan merekomendasikan pemenuhan standar dan ketentuan keamanan dalam proses pembukaan bandara internasional baru. 

Tidak sampai di situ, Kemhan juga menyampaikan rekomendasi yang sama untuk pengembangan rute penerbangan melalui pemanfaatan ruang udara.

Sinergi tersebut dinilai sangat penting agar pembangunan kewilayahan tetap mengedepankan dan memperhatikan tata aspek-aspek keamanan dan pertahanan negara. 

Sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi melalui pembangunan tersebut benar-benar terwujud.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Apel Siaga Komcad ASN Tak Berkaitan dengan Demo Mahasiswa, Kemhan: Faktanya di Lapangan Tak Ada Personel Komcad - Image
Nasional

Apel Siaga Komcad ASN Tak Berkaitan dengan Demo Mahasiswa, Kemhan: Faktanya di Lapangan Tak Ada Personel Komcad

Sabtu, 13 Juni 2026 | 17.10 WIB

Kemhan Pamerkan Personel 3 Matra TNI dengan Kemampuan Kendali Drone Tempur - Image
Hankam

Kemhan Pamerkan Personel 3 Matra TNI dengan Kemampuan Kendali Drone Tempur

Sabtu, 6 Juni 2026 | 00.46 WIB

Sudah Tetapkan 1.758 Komcad ASN, Kemhan Bakal Bentuk 2 Batalyon Komcad di Setiap Kabupaten Kota - Image
Hankam

Sudah Tetapkan 1.758 Komcad ASN, Kemhan Bakal Bentuk 2 Batalyon Komcad di Setiap Kabupaten Kota

Jumat, 5 Juni 2026 | 18.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore