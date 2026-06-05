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Syahrul Yunizar
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.38 WIB

Sudah Tetapkan 1.758 Komcad ASN, Kemhan Bakal Bentuk 2 Batalyon Komcad di Setiap Kabupaten Kota

Kemhan menutup Latsarmil Komcad ASN di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (5/6). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Kemhan menutup Latsarmil Komcad ASN di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (5/6). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menetapkan 1.758 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Ke depan jumlahnya akan terus bertambah. Tidak hanya itu, Kemhan berniat membentuk 2 batalyon Komcad di setiap kabupaten dan kota.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyampaikan hal itu saat diwawancarai usai penutapan Latsarmil Komcad ASN Gelombang I di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim) pada Jumat (5/6).

”Target kami tahun ini 4 ribu ASN untuk (dibentuk) menjadi Komcad. Saat ini sudah sekitar 1.700-an, Agustus nanti kami akan laksanakan untuk tahap yang kedua sejumlah 2.300-an, (Latsarmil) selama satu setengah bulan,” kata dia kepada awak media.

Guna memuluskan rencana pembentukan Komcad ASN tersebut, Kemhan sudah menyiapkan sejumlah langkah. Juga telah dilakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk mendapatkan ASN yang akan dibentuk menjadi Komcad.

Di luar ASN yang dibentuk menjadi Komcad, Kemhan juga bakal membentuk batalyon-batalyon Komcad di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Bila merujuk angka ideal, Donny menyebut, minimal harus ada 2 batalyon Komcad di masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia.

”Jadi, harapannya kami di setiap kabupaten itu ada 2 batalyon Komcad selain 1 batalyon infanteri. Kami juga mengharapkan di tiap-tiap kabupaten, 514 kabupaten, itu juga ada 2 batalyon Komcad. Kami harapkan seperti itu targetnya nanti,” ucap Donny.

Seperti Komcad lainnya, tugas utama Komcad di seluruh Indonesia adalah membantu TNI saat dibutuhkan. Mereka akan dikerahkan saat TNI membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan tugas. Pengerahannya juga dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Khusus di daerah saat ini sudah ada Komcad di Sulawesi Selatan (Sulsel).

”Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah menetapkan 500 ASN di Provinsi Sulawesi Selatan (menjadi Komcad), dan ke depan juga akan ada juga dari beberapa pemerintah provinsi akan melaksanakan pelatihan Komcad,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada 1.758 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan secara resmi menjadi Komponen Cadangan (Komcad).

Editor: Sabik Aji Taufan
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