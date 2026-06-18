Skadron VVIP TNI AU Bertambah Lagi, KSAU Resmikan Skadud 18 di Lanud Halim Perdanakusuma

KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono meresmikan operasional Skadron Udara 18 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jaktim, pada Kamis(18/6). (TNI AU)
JawaPos.com - Angkatan Udara menambah Skadron Udara (Skadud) VVIP di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim). Pada Kamis (18/6), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono meresmikan Skadud 18 di bawah Wing Udara 1.1 Angkut.
Peresmian skadron baru tersebut dilakukan oleh TNI AU unuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan serta berbagai agenda strategis nasional. Selain itu, Angkatan Udara juga bermaksud memperkuat organisasi dalam pelaksanaan tugas operasi.
Saat meresmikan skadron baru tersebut, Marsekal Tony sebagai orang nomor satu di TNI AU menyampaikan bahwa Skadud 18 memiliki arti penting dalam validasi organisasi matra udara. Khususnya untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan melalui layanan penerbangan yang aman, andal, dan profesional.
”Dukungan penerbangan VIP dan VVIP merupakan amanat kehormatan yang menuntut profesionalisme, keamanan, serta tanggung jawab yang tinggi. Setiap misi membawa kepercayaan negara sekaligus mencerminkan kualitas pengabdian TNI Angkatan Udara dalam mendukung tugas-tugas kenegaraan,” kata dia dikutip dari keterangan resmi TNI AU.
Tonny memandang pembentukan Skadud 18 tidak hanya dimaknai sebagai penguatan organisasi, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas dukungan udara TNI AU bagi kepentingan negara dan bangsa Indonesia.
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Untuk mengisi posisi komandan pertama skadron tersebut, Tonny menunjuk dan melantik Letkol Pnb Rachmad Syaputra. Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa skadron baru tersebut akan mengawaki pesawat-pesawat anyar milik Angkatan Udara.
”Skadron Udara 18 yang baru diresmikan hari ini, tugasnya (memberikan) dukungan VVIP dan VIP, lokasinya di Lanud Halim Perdanakusuma. Pesawat yang dioperasikan sejumlah 6 unit type Falcon 8X,” imbuhnya.
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