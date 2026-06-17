Pangkalan TNI AU Naik Kelas Jadi Tipe B, Salah Satunya Lanud Wiriadinata Tasikmalaya

JawaPos.com - TNI AU meningkatkan status 3 pangkalan udara (lanud) di Jawa, Sumatera, dan Papua dari tipe C menjadi tipe B. Ketiga lanud itu terdiri atas Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, Lanud Pangeran M. Bun Yamin Lampung, dan Lanud Yohanis Kapiyau Timika.

Pangkoopsudnas Marsdya TNI Minggit Tribowo menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Angkatan Udara untuk memperkuat dukungan operasional dan kesiapan satuan dalam menghadapi dinamika tugas yang terus berkembang.

Selain bagian dari tindak lanjut atas validasi organisasi TNI AU, peningkatan status ketiga lanud tersebut dilakukan untuk menjawab kompleksitas tantangan tugas yang terus meningkat. Peningkatan lanud dari tipe C menjadi tipe B adalah langkah strategis untuk memperkuat dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas satuan di bawah jajaran Koops Udara Nasional.

”Ketiga lanud (itu) memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Koopsudnas sesuai karakteristik wilayah dan tantangan operasional masing-masing,” ucap Minggit dalam keterangan resmi pada Rabu (17/6).

Menurut Minggit, ketiga lanud yang dinaikkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B berperan penting dalam mendukung operasi udara, pengamanan wilayah udara nasional, mobilitas udara, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan pelaksanaan OMP maupun OMSP.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa pihaknya berharap pengukuhan atas peningkatan status ketiga lanud tersebut menjadi momentum memperkuat sinergitas, kapabilitas, dan interoperabilitas guna mewujudkan TNI AU yang sesuai dengan visi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

”Bersamaan dengan pengukuhan peningkatan Lanud, Pangkoopsudnas juga melantik 3 komandan lanud, yaitu Kolonel Pnb A.Kholiq Yulianto (Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya), Kolonel Pnb Achmad Iwan Retmawan (Danlanud M. Bun Yamin Lampung), dan Kolonel Pnb Taufik Andriadi (Danlanud Yohanes Kapiyau Timika),” bebernya.