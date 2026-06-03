Sebanyak 1.758 ASN Resmi jadi Komcad, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Langsung Beri Arahan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada ribuan ASN komcad pada Rabu (3/6). (Kemhan)
JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan arahan kepada 1.758 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan secara resmi menjadi Komponen Cadangan (Komcad).
Dalam arahan yang disampaikan di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim) pada Rabu (3/6), Sjafrie menyampaikan bahwa ribuan ASN itu mendapatkan kepercayaan besar dari negara untuk menjadi Komcad.
”Para ASN yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih Latihan Dasar Militer adalah (ASN yang mendapatkan) kepercayaan rakyat,” kata dia.
Menurut Sjafrie, Komcad akan berperan besar ketika negara membutuhkan dalam keadaan genting. Mereka menjadi elemen vital bersama TNI yang tidak lain adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara.
”Ini merupakan suatu kebanggaan bagi para ASN (Komcad) gelombang pertama,” imbuhnya.
Sjafrie percaya diri, para ASN Komcad akan membawa nilai tambah di tempat bertugas masing-masing. Meski tidak tampak secara fisik, keberadaan mereka diyakini bakal membawa manfaat bagi puluhan kementerian yang mengirimkan personelnya untuk bergabung menjadi Komcad.
”Perubahan itu bukan karena kamu dilatih militer, tapi kamu dilatih bela negara. Bela negara itu adalah hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara. Jadi, kalian harus berbangga mendapatkan kesempatan pertama untuk mengikuti Latihan Dasar Militer ini,” ucap Sjafrie.
Kepada ribuan ASN Komcad tersebut, Sjafrie menekankan beberapa hal. Pertama, menjaga semangat nasionalisme. Kedua, menjadi teladan di tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal. Ketiga, selalu profesional dalam menjalankan tugas sebagai birokrat di kementerian.
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