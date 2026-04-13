CIDE Beber Risiko Indonesia Bila Beri Overflight Clearance Pesawat Militer AS, Bisa Provokasi Tiongkok

JawaPos.com - Isu overflight clearance yang diakui oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih dalam tahap pembasahan awal memiliki risiko bagi Indonesia.

Termasuk di antaranya potensi provokasi terhadap Tiongkok yang kerap bersitegang dengan AS.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyampaikan bahwa ikhtiar meningkatkan kerja sama pertahanan kini tengah dilakukan oleh Indonesia dan AS.

Dalam waktu dekat, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dijadwalkan bertemu Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Di tengah rencana tersebut, muncul isu overflight clearance.

”Rencana pembaruan akses penerbangan AS di wilayah Republik Indonesia tentu saja memiliki 2 potensi keuntungan. Pertama, langkah ini bisa meningkatkan kans Indonesia memaksimalkan kerja sama pertahanan secara resiprokal, termasuk akselerasi akuisisi alutsista strategis, akses teknologi transfer, dan peningkatan bantuan militer,” terang dia.

Anton menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum, untuk mengakuisisi persenjataan strategis AS ada birokrasi yang berbelit. Contohnya yang kini dihadapi Indonesia.

Keuntungan kedua, lanjut dia, upaya tersebut bisa meningkatkan kapasitas pengumpulan data pertahanan-keamanan.

Mengingat langkah itu juga dapat berupa data sharing terhadap data intelijen udara dan maritim di kawasan.

Meski demikian, di sisi lain langkah tersebut tentu saja punya 2 potensi implikasi atau risiko yang serius.