Tambah 25 Radar Baru Sampai 2029, TNI AU Bakal Punya 30 Satrad untuk Cover Seluruh Indonesia

JawaPos.com - TNI AU tengah memproses penambahan radar dan satuan radar (satrad) untuk menjaga seluruh wilayah udara IIndonesia.

Untuk mendukung langkah tersebut, TNI AU menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan rencana strategis itu berjalan dengan baik.

Langkah itu dilakukan seiring dengan pengadaan 25 radar baru yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).

”Jadi, betul Angkatan Udara sedang berproses. Kami menyiapkan infrastruktur yang tadi saya sampaikan. Kami akan mendapatkan 25 radar baru, karena kita ketahui bahwa radar yang kami miliki saat ini ada 20 satrad, sudah usang tetapi masih berfungsi dengan baik,” kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M. Tonny Harjono saat diwawancarai usai memimpin Upacara Peringatan HUT ke-80 TNI AU pada Kamis (9/4).

Orang nomor satu di TNI AU itu mengakui bahwa saat ini masih ada beberapa titik blind spot yang belum tercover oleh 20 satrad yang ada.

Dengan penambahan 25 radar baru, Angkatan Udara akan menambah 10 satrad. Radar dan satrad baru tersebut bakal meng-cover seluruh wilayah udara Indonesia.

”Masalahnya adalah ada beberapa wilayah yang tidak tercover oleh radar, sehingga kami bilang blind spot. Nah, untuk ke depannya kami menempatkan radar-radar baru itu di tempat yang saat ini menjadi blind spot. Sehingga ke depan dengan penambahan 25 radar, seluruh Indonesia akan tercover oleh radar,” ucap dia.

Apabila sesuai dengan rencana, Tonny menyatakan bahwa penambahan radar dan satrad untuk TNI AU akan berjalan sampai 2029 mendatang. Sehingga dalam tiga tahun ke depan, sudah tidak ada titik blind spot di wilayah udara Indonesia. Semua sudah tercover oleh radar-radar dan satrad TNI AU.

”Ini berproses. Insya Allah tahun 2029 semua sudah terinstal sesuai rencana. Semua nantinya akan ada 30 satrad, sekarang 20 satrad,” ujarnya.

