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Dimas Choirul
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.19 WIB

PNM Beri Apresiasi Ribuan Karyawan Terbaiknya Berupa Panggilan Menuju Baitullah

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) kembali memberangkatan karyawannya untuk mengikuti program Employee Reward Umrah Batch.(Istimewa). - Image

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) kembali memberangkatan karyawannya untuk mengikuti program Employee Reward Umrah Batch.(Istimewa).

JawaPos.com – Kesempatan menunaikan ibadah umrah tidak hanya berbicara tentang siapa yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga tentang panggilan Allah SWT kepada hamba-Nya untuk hadir di Tanah Suci. 

Keyakinan tersebut terasa dalam keberangkatan Batch ke 3 tahun 2026 yakni 102 karyawan dari sebelumnya ribuan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang terpilih mengikuti program Employee Reward Umrah Batch. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berangkat haji dan umrah merupakan utusan Allah; mereka dipanggil, kemudian memenuhi panggilan-Nya, dan ketika memohon kepada-Nya, Allah akan mengabulkan permohonan mereka. Hadis tersebut diriwayatkan dalam HR. Ibnu Majah No. 2893.

Program ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para karyawan dalam menjalankan tanggung jawab serta menghadirkan manfaat melalui pekerjaan mereka. Lebih dari sebuah penghargaan perjalanan, kesempatan menuju Baitullah diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat nilai spiritual, mensyukuri setiap proses yang telah dilalui, serta membawa pulang semangat baru untuk terus memberikan kebaikan kepada keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat.

Salah satu penerima Employee Reward Umrah, Siti Masito mengaku tidak pernah membayangkan dapat menunaikan ibadah umrah melalui perjalanan pengabdiannya di PNM

“Saya tidak pernah menyangka dapat berangkat umrah melalui jalan PNM. Bagi saya, Allah SWT memberikan berkah-Nya melalui PNM, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga agar kami dapat saling membagikan keberkahan dan kebermanfaatan kepada orang lain,” ujar Siti. Kesempatan tersebut menjadi pengingat baginya bahwa doa dapat menemukan jalannya melalui cara dan waktu yang tidak pernah diduga sebelumnya.

Direktur Utama PNM, Kindaris menyampaikan bahwa apresiasi tersebut diharapkan menjadi perjalanan yang meninggalkan makna mendalam bagi setiap penerimanya. “Semoga perjalanan ini menjadi ruang bagi Insan PNM untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan kembali dengan hati yang lebih lapang serta semangat yang lebih besar untuk melayani sesama. Sebab, nilai dari sebuah penghargaan bukan hanya terletak pada perjalanan yang diterima, tetapi juga pada kebaikan yang dibawa pulang dan diteruskan kepada lebih banyak orang,” ujar Kindaris.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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