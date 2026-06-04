Saudi Rilis Jadwal Persiapan Haji 2027, Kemenhaj Mulai Susun Komponen Biaya Haji

Suasana pelayanan kesehatan jamaah haji di tenda Arafah. Seiring dirilisnya jadwal persiapan haji 2027 oleh Saudi, Kemenhaj RI juga mulai menyusun jadwal mengikuti timeline Saudi. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Puncak haji 2026 baru saja usai. Namun, Arab Saudi telah merilis jadwal persiapan haji 2027 agar pelayanan kepada jamaah haji bisa meningkat.
Fokus utamanya adalah merampingkan layanan jamaah haji, meningkatkan kualitas akomodasi, hingga memperkuat pengawasan operasional haji.
Dilansir dari Gulf news, salah satu perubahan yang akan diterapkan tahun depan adalah pengenalan model layanan terintegrasi antara akomodasi, transportasi, dan konsumsi dalam satu paket.
Mulai 30 Juni 2026, seluruh kantor urusan haji (KUH) dari berbagai negara maupun penyedia layanan swasta sudah mulai bisa melakukan booking akomodasi di Makkah dan Madinah.
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Pihak yang ingin mempertahankan lokasi akomodasi mereka saat ini akan mendapatkan prioritas saat mengontrak paket layanan 2027. Periode reservasi akan berakhir pada 13 Agustus 2026.
Berikut Jadwal Operasional Musim Haji 1448 Hijriah/2027 Masehi:
15 Muharam 1448 H/30 Juni 2026: Booking akomodasi di Makkah dan Madinah. Termasuk lokasi, jenis hotel, dan peringkat Bintang.
1 Safar 1448 H/15 Juli 2026: Transfer dana ke dompet elektronik Nusuk Masar dan penujukan maskapai serta pintu masuk udara.
15 Safar 1448 H/29 Juli 2026: Konfirmasi retensi kemah, kontrak paket komprehensif, dokumentasi kontrak angkutan udara, preferensi distribusi kartu nusuk, dan penyelesaian input preferensi akomodasi.
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30 safar 1448 H/13 Agustus 2026: Batas akhir bookig akomodasi dan konfirmasi retensi kemah, serta penambahan operator perjalanan haji.
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