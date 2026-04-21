393 Jemaah Haji Kloter 1 Tangerang Banten Resmi Berangkat Menuju Embarkasi Cipondoh

Gubernur Banten Andra Soni melepas 393 Jemaah Haji Kloter 1 Tangerang Banten menuju Embarkasi Cipondoh, Selasa (21/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sebanyak 393 jamaah haji Kloter 1 Kota Tangerang resmi dilepas keberangkatannya menuju embarkasi Cipondoh, Grand El Hajj, Selasa (21/4) malam. Sebanyak 393 jamaah haji dari Kloter 1 Kota Tangerang resmi dilepas keberangkatannya menuju embarkasi baru, Grand El Hajj Cipondoh.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan harapan dan rasa syukur atas diberangkatkannya para jamaah haji. Ia mendoakan agar seluruh jamaah haji dapat diberi kelancaran.
"Kloter satu JKB Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk pemberangkatan haji. Doa kami semoga seluruh jamaah haji diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji tahun ini," ujar Andra Soni di area Puspem Kota Tangerang, Selasa (21/4).
Andra Soni mengaku senang pada tahun ini para jamaah haji Banten tidak lagi perlu ke Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta. Sebab, asrama haji Banten sudah dapat difungsikan tahun ini.
"Dan syukur alhamdulillah juga ini kali pertama pemberangkatan jemaah haji Provinsi Banten melalui embarkasi asrama haji Cipondoh, Grand El Hajj Cipondoh. Dan semoga jamaah haji kita kembali ke tanah air dan mendapatkan haji yang mabrur," ucapnya.
Gubernur Andra Soni menjelaskan bahwa fasilitas ini terwujud berkat sinergi lintas instansi, termasuk hibah tanah dari Pemkot Tangerang.
"Alhamdulillah ini adalah kolaborasi antara Kementerian Haji yang sebelumnya ada di Kementerian Agama. Dalam proses beberapa tahun atas hibah tanah dari Kota Tangerang, kemudian dibangun oleh Kementerian. Dan kemudian juga partisipasi dari Kabupaten Kota yang lain termasuk provinsi, sehingga fasilitas untuk jemaah haji tahun ini bisa dipergunakan. Terima kasih," jelasnya.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menambahkan, pihaknya turut memberikan dukungan penuh melalui dana hibah untuk akomodasi jamaah dengan nilai mencapai Rp1 miliar.
"Akomodasi nilainya ya kurang lebih Rp1 miliar," tambahnya.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian