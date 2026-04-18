10 Ciri Travel Haji Bodong yang Kerap Tipu Masyarakat yang Ingin Berhaji, Waspada!

Suasana Masjidil Haram, Sabtu (18/4/2026) jelang kedatangan jamaah haji. Masyarakat Wajib mewaspadai penipuan yang dilakukan oleh travel-travel haji bodong. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan impian besar setiap umat Muslim. Tidak sedikit yang rela berangkat dengan cara apapun.
Namun, tingginya minat masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Mereka menawarkan paket haji dengan iming-iming menarik, tetapi berujung pada penipuan yang merugikan calon jamaah.
Fenomena haji bodong bukan sekadar isu biasa. Berdasarkan laporan yang dilansir oleh Mabes Polri, berbagai modus penipuan terus berkembang.
Mulai dari penggunaan visa ilegal hingga skema ponzi yang merugikan jamaah hingga miliaran rupiah. Bahkan, ada kasus jamaah yang telantar di luar negeri tanpa kejelasan ibadah.
Karena itu, penting bagi masyarakat memahami ciri-ciri travel haji bodong sejak awal. Dengan bekal pengetahuan ini, calon jamaah dapat lebih selektif dalam memilih biro perjalanan agar ibadah berjalan aman, nyaman, dan sesuai syariat.
Dilansir dari laman resmi Fista Tour Jogja, berikut 10 Ciri-Ciri Haji Bodong yang Harus Diketahui Calon Jamaah
Ciri paling utama haji bodong adalah tidak adanya izin resmi sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Travel ilegal biasanya tidak terdaftar di sistem resmi pemerintah seperti aplikasi Haji Pintar. Jika biro tidak bisa menunjukkan legalitas, sebaiknya langsung dihindari.
Beberapa oknum menggunakan nama perusahaan lain untuk meyakinkan calon jamaah.
