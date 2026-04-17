100.000 Jamaah Haji Indonesia Belum Pernah Naik Pesawat, Petugas Diminta Lebih Peka

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan usai melepas keberangkatan petugas haji Inodnesia gelombang pertama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (17/4). (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Para petugas haji diminta lebih peka dalam melayani jamaah. Sebab, jamaah haji Indonesia berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, demografi jamaah haji Indonesia tahun ini sangat beragam.
”Jamaah kita itu 55 ribunya itu tidak lulus SD. Bahkan data kami, 100 ribunya itu baru pertama kali terbang. Jadi baru pertama kali naik pesawat,” terangnya di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (17/4).
Selain itu, sekitar 177 ribu jamaah haji Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi sehingga memerlukan perhatian penuh.
Baca Juga:Petugas Haji Indonesia mulai Diberangkatkan ke Tanah Suci untuk Sambut dan Layani Jamaah Haji
Dengan kondisi-kondisi tersebut, para jamaah haji sangat memerlukan pendampingan dari petugas. Bukan hanya dalam hal fikih ibadah, namun juga dalam hal-hal teknis.
Dari sisi profesi, nyaris sepertiga jamaah haji Indonesia berkecimpung di sektor pertanian.
”Jadi 30% jamaah kita itu petani, kemudian ada sekitar 25%-nya itu buruh dan karyawan biasa. Jadi tugas teman-teman ini berat,” tutur Dahnil.
Karena itu, sejak awal para petugas haji diminta untuk mengedukasi jaaahnya, bahkan sebelum masa keberangkatan.
Tujuannya, agar para jamaah haji lebih siap menghadapi hal-hal teknis selama berada di tanah suci.
”Bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via sosial media, kabar-kabar baik, kemudian memastikan informasi yang baik dan dibutuhkan oleh jamaah itu sampai ke jamaah dan keluarganya,” imbuh Dahnil.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?