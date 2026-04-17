100.000 Jamaah Haji Indonesia Belum Pernah Naik Pesawat, Petugas Diminta Lebih Peka

JawaPos.com – Para petugas haji diminta lebih peka dalam melayani jamaah. Sebab, jamaah haji Indonesia berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, demografi jamaah haji Indonesia tahun ini sangat beragam.

”Jamaah kita itu 55 ribunya itu tidak lulus SD. Bahkan data kami, 100 ribunya itu baru pertama kali terbang. Jadi baru pertama kali naik pesawat,” terangnya di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (17/4).

Selain itu, sekitar 177 ribu jamaah haji Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi sehingga memerlukan perhatian penuh.

Dengan kondisi-kondisi tersebut, para jamaah haji sangat memerlukan pendampingan dari petugas. Bukan hanya dalam hal fikih ibadah, namun juga dalam hal-hal teknis.

Dari sisi profesi, nyaris sepertiga jamaah haji Indonesia berkecimpung di sektor pertanian.

”Jadi 30% jamaah kita itu petani, kemudian ada sekitar 25%-nya itu buruh dan karyawan biasa. Jadi tugas teman-teman ini berat,” tutur Dahnil.

Karena itu, sejak awal para petugas haji diminta untuk mengedukasi jaaahnya, bahkan sebelum masa keberangkatan.

Tujuannya, agar para jamaah haji lebih siap menghadapi hal-hal teknis selama berada di tanah suci.