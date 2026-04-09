Dimas Choirul
09 April 2026, 16.12 WIB

Tekan Biaya Haji, Prabowo Perintahkan Bentuk Perusahaan Patungan Garuda Indonesia–Saudia Arabia dan Bikin Terminal Khusus

Presiden Prabowo Subianto. (YT Prabowo Subianto)

JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menekan biaya haji sekaligus meningkatkan efisiensi layanan penerbangan bagi jemaah Indonesia. Salah satu upaya yang tengah disiapkan pemerintah adalah menjajaki pembentukan perusahaan patungan antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.

 
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dalam konteks efisiensi penerbangan, pemerintah menyoroti praktik yang selama ini dinilai tidak ekonomis.  Ia menjelaskan bahwa pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut jemaah ke Tanah Suci kerap kembali ke Indonesia dalam kondisi kosong. 
 
Hal serupa juga terjadi pada pesawat Saudi yang mengangkut jemaah kembali ke Indonesia, lalu pulang tanpa penumpang.
 
"Saya mengatakan Kenapa tidak kerja sama bikin satu anak perusahaan, 50 persen Arab Saudi, 50 persen Indonesia. Pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi. Waktu bisa lebih singkat lagi," ucap Prabowo, Rabu (8/4).
 
Ia menegaskan bahwa instruksi tersebut telah diberikan sekitar dua bulan lalu dan meminta seluruh jajaran terkait bergerak cepat untuk merealisasikannya.
 
 
Tidak hanya itu, masih dalam rangka menekan biaya haji, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji pada 2026 sekitar Rp2 juta, meskipun harga avtur mengalami kenaikan. 
 
Di sisi lain, pemerintah juga mencatat kemajuan dalam pengelolaan antrean haji. Jika sebelumnya waktu tunggu bisa mencapai 48 tahun, mulai 2026 diproyeksikan menjadi maksimal 26 tahun. 
 
"Dan saya akan berjuang Untuk lebih ringkas lagi," tegas Prabowo.
 
Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga telah mengajukan permohonan kepada Arab Saudi untuk memiliki terminal khusus haji. Menurut Prabowo, prinsip usulan tersebut telah mendapat persetujuan awal. 
 
"Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita. Supaya bisa lebih cepat," pungkas Prabowo.
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
