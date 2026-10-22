Huawei nova 16s Series Hadir di Indonesia, Usung Kamera 200MP dan Baterai 7.000 mAh

JawaPos.com - Huawei resmi menghadirkan nova 16s Series 5G di Indonesia, yang terdiri dari Huawei nova 16s dan nova 16s Pro. Keduanya mengandalkan kamera beresolusi tinggi 200MP, fitur kecerdasan buatan (AI), serta baterai berkapasitas 7.000 mAh.

Kedua smartphone ini menyasar pengguna yang membutuhkan kemampuan fotografi, performa, dan konektivitas untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Huawei membuka pre-order nova 16s Series mulai 22 Oktober 2026. Huawei nova 16s dibanderol Rp 11.999.000, sedangkan nova 16s Pro dijual seharga Rp 13.999.000.

Kamera 200MP dan Fitur AI Huawei nova 16s Pro dibekali kamera utama 200MP RYYB dengan sensor berukuran 1/1,28 inci dan teknologi True-to-Colour.

Kamera ini dirancang untuk menghasilkan foto dengan detail tajam dan warna yang lebih alami, termasuk saat memotret dalam kondisi minim cahaya.

Tersedia pula mode 200MP High Res yang memungkinkan pengguna memotong dan mengatur ulang bagian foto tanpa kehilangan banyak detail.

Sementara itu, Huawei nova 16s dan nova 16s Pro sama-sama dilengkapi kamera telefoto periskop 50MP dengan kemampuan zoom digital hingga 100 kali.

Untuk kebutuhan swafoto, keduanya menggunakan kamera depan 50MP Ultra Portrait. Kamera ini mendukung rentang zoom 0,8x hingga 5x untuk mengambil foto individu maupun bersama-sama.

Huawei juga menyematkan sejumlah fitur AI untuk membantu proses penyuntingan foto, seperti AI Move untuk mengatur posisi objek, AI Composition untuk memperbaiki komposisi gambar, serta AI Remove untuk menghapus objek yang mengganggu.