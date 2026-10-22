Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 23 Oktober 2026 | 04.42 WIB

Huawei nova 16s Series Hadir di Indonesia, Usung Kamera 200MP dan Baterai 7.000 mAh

Huawei nova 16s dan nova 16s Pro hadir dengan kamera 200MP. (Istimewa) - Image

Huawei nova 16s dan nova 16s Pro hadir dengan kamera 200MP. (Istimewa)

JawaPos.com - Huawei resmi menghadirkan nova 16s Series 5G di Indonesia, yang terdiri dari Huawei nova 16s dan nova 16s Pro. Keduanya mengandalkan kamera beresolusi tinggi 200MP, fitur kecerdasan buatan (AI), serta baterai berkapasitas 7.000 mAh.

Kedua smartphone ini menyasar pengguna yang membutuhkan kemampuan fotografi, performa, dan konektivitas untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Huawei membuka pre-order nova 16s Series mulai 22 Oktober 2026. Huawei nova 16s dibanderol Rp 11.999.000, sedangkan nova 16s Pro dijual seharga Rp 13.999.000.

Kamera 200MP dan Fitur AI

Huawei nova 16s Pro dibekali kamera utama 200MP RYYB dengan sensor berukuran 1/1,28 inci dan teknologi True-to-Colour.

Kamera ini dirancang untuk menghasilkan foto dengan detail tajam dan warna yang lebih alami, termasuk saat memotret dalam kondisi minim cahaya.

Tersedia pula mode 200MP High Res yang memungkinkan pengguna memotong dan mengatur ulang bagian foto tanpa kehilangan banyak detail.

Sementara itu, Huawei nova 16s dan nova 16s Pro sama-sama dilengkapi kamera telefoto periskop 50MP dengan kemampuan zoom digital hingga 100 kali.

Untuk kebutuhan swafoto, keduanya menggunakan kamera depan 50MP Ultra Portrait. Kamera ini mendukung rentang zoom 0,8x hingga 5x untuk mengambil foto individu maupun bersama-sama.

Huawei juga menyematkan sejumlah fitur AI untuk membantu proses penyuntingan foto, seperti AI Move untuk mengatur posisi objek, AI Composition untuk memperbaiki komposisi gambar, serta AI Remove untuk menghapus objek yang mengganggu.

Ada pula fitur AI De-glare untuk mengurangi pantulan cahaya dan AI Best Expression untuk memilih ekspresi wajah terbaik dari beberapa foto grup.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore