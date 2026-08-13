Samsung Galaxy Buds Punya Fitur Alat Bantu Dengar, Bisa Dibeli Akhir Tahun 2026

JawaPos.com - Samsung menyatakan Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat telah memberikan izin untuk menghadirkan fitur alat bantu dengar pada perangkat Galaxy Buds. Fitur tersebut rencananya tersedia pada Galaxy Buds 3 Pro dan Galaxy Buds 4 Pro di Amerika Serikat serta sejumlah pasar lainnya mulai akhir tahun ini.

Seperti dilansir dari Engadget, fitur alat bantu dengar tersebut memiliki fungsi serupa dengan teknologi yang tersedia pada AirPods Pro milik Apple. Samsung merancangnya sebagai solusi alat bantu dengar yang dapat diperoleh tanpa resep dokter bagi pengguna berusia 18 tahun ke atas dengan gangguan pendengaran ringan hingga sedang.

Selain fitur alat bantu dengar, Samsung juga menghadirkan tes pendengaran yang diklaim mampu memberikan hasil setara standar medis dalam waktu sekitar lima menit. Pengguna dapat menjalankan tes tersebut melalui pengaturan Galaxy Buds pada ponsel Galaxy yang kompatibel.

Tes dilakukan secara terpisah untuk masing-masing telinga. Hasilnya akan menunjukkan apakah pendengaran pengguna berada dalam kondisi normal atau termasuk salah satu dari empat tingkat gangguan pendengaran, yakni ringan, sedang, berat, hingga sangat berat (profound).

Hasil pemeriksaan tersebut dapat diakses melalui aplikasi Samsung Health. Berdasarkan hasil tes, fitur alat bantu dengar dapat menyesuaikan penguatan suara yang sulit didengar pengguna, seperti suara berbisik, suara dari jarak jauh, maupun suara dengan frekuensi tinggi.

Teknologi tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah fitur lain pada Galaxy Buds. Samsung menyebut fitur peredaman kebisingan (noise elimination) dan teknologi beamforming turut digunakan untuk membantu memfokuskan suara yang berasal dari arah depan pengguna.