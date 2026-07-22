Spesifikasi Lengkap Tiga Smartphone Lipat Baru Samsung: Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, dan Z Flip8

JawaPos.com - Samsung resmi memperkenalkan tiga smartphone lipat terbaru sekaligus, yakni Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Flip8. Ketiganya hadir dengan desain yang lebih tipis dan ringan, ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dibekali kemampuan Galaxy AI yang lebih cerdas, serta membawa peningkatan signifikan pada sektor layar, kamera, dan baterai.

Peluncuran Galaxy Z Series terbaru ini menjadi langkah Samsung menghadirkan lebih banyak pilihan smartphone lipat sesuai kebutuhan pengguna. Galaxy Z Fold8 ditujukan bagi penikmat hiburan dan produktivitas, Galaxy Z Fold8 Ultra menyasar kreator konten dan pengguna profesional, sedangkan Galaxy Z Flip8 dirancang untuk pengguna yang mengutamakan mobilitas dan ekspresi diri.

"Seiring AI berkembang menjadi semakin agentic, perangkat mobile akan menjadi titik masuk paling personal menuju pengalaman yang mampu memahami dan beradaptasi dengan setiap pengguna," kata TM Roh, Chief Executive Officer, President and Head of the Device eXperience (DX) Division Samsung Electronics saat meluncurkan smartphone tersebut secara global pada Rabu (22/7).

Menurutnya, Samsung kembali menetapkan standar baru perangkat foldable dengan menghadirkan pengalaman mobile premium sekaligus membuka era baru AI yang lebih cerdas bagi semakin banyak pengguna.

Mengenai spesifikasinya, Galaxy Z Fold8 menjadi model paling ringan di keluarga Fold dengan bobot hanya 201 gram. Samsung juga mengubah desain layar melalui rasio cover screen 10:16 yang lebih nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti berkirim pesan, menjelajah media sosial, hingga menonton video pendek.

Saat dibuka, layar utama berasio 4:3 memberikan ruang yang lebih luas sehingga lebih nyaman digunakan untuk menonton film, bermain gim, maupun membaca dokumen dalam waktu lama.

Performa Galaxy Z Fold8 ditopang chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yang dipadukan baterai berkapasitas 4.800 mAh. Samsung juga memperkenalkan teknologi Flex Titanium yang membuat struktur layar lebih tipis sekaligus lebih kuat.

Panel layarnya diklaim mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 3.000 nits dan dilengkapi Vision Booster serta lapisan anti-refleksi agar tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari.

Di sektor fotografi, Galaxy Z Fold8 membawa kamera wide 50 MP dan ultra-wide 50 MP yang diklaim mampu menghasilkan detail tinggi secara konsisten.