Samsung Resmi Boyong Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, dan Z Flip8 ke Indonesia, Ini Harga dan Spesifikasinya

JawaPos.com - Samsung resmi menghadirkan tiga smartphone lipat generasi terbarunya di Indonesia, yakni Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Flip8.

Ketiga perangkat ini membawa pembaruan pada desain yang lebih tipis, peningkatan Galaxy AI berbasis agentic AI, serta sejumlah fitur baru untuk mendukung produktivitas dan kreasi konten.

Model tertinggi, Galaxy Z Fold8 Ultra, menjadi seri Ultra pertama di keluarga Galaxy Z. Smartphone ini dibekali layar utama lipat 8 inci, ketebalan hanya 4,1 mm saat dibuka, dan bobot 215 gram sehingga menjadi Galaxy Z Fold paling tipis yang pernah dibuat Samsung.

Perangkat ini ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, baterai 5.000 mAh, serta teknologi Flex Titanium yang diklaim mampu mengurangi bekas lipatan layar sekaligus meningkatkan durabilitas.

Samsung juga menyematkan fitur AI baru seperti Gemini Notebook untuk merangkum dokumen dan rekaman menjadi berbagai format, serta Now Nudge yang mampu membuka mode Multi Window secara otomatis sesuai aktivitas pengguna.

Sementara itu, Galaxy Z Fold8 hadir dengan desain baru yang lebih ringan, hanya berbobot 201 gram. Ponsel ini mengusung rasio layar 4:3 saat dibuka untuk menikmati konten dan bermain gim, serta rasio 10:16 pada cover screen agar lebih nyaman digunakan sehari-hari.

Galaxy Z Fold8 juga dibekali baterai 4.800 mAh yang diklaim mampu memutar video lebih dari 26 jam dan fitur My FanCam berbasis AI untuk mengikuti subjek secara otomatis saat merekam video.

Di sisi lain, Galaxy Z Flip8 tetap mengandalkan desain ringkas dengan ketebalan 6,1 mm saat dibuka dan bobot 180 gram. Samsung meningkatkan kemampuan FlexWindow sehingga pengguna dapat mengakses lebih banyak aplikasi tanpa membuka perangkat.

Ponsel ini juga dibekali fitur Now Brief, Camcorder Grip, Super Steady Horizontal Lock, dan Dual Recording yang ditujukan untuk mendukung pembuatan konten video.